Два игрока основы Бенфики получили повреждения в матче чемпионата

В понедельник 24 февраля "Бенфика" сыграла выездной матч регулярного чемпионата с "Жил Висенте".

"Орлы" в непростом матче обыграли соперника 1:0, однако победа далась команде непросто. Также из-за повреждений не смогли доиграть поединок два основных игрока "орлов" – форвард Винисиус и хавбек Самарис.

Оба игрока были заменены и покинули поле не без посторонней помощи.

Впрочем, главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже на послематчевой пресс-конференции заявил, что повреждения у игроков несерьезные, и обв исполнителя были заменены, чтобы просто поберечь их.

Лукавит ли тренер, или говорит правду, остается только догадываться.

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в четверг 27 февраля. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.