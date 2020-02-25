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Два игрока основы Бенфики получили повреждения в матче чемпионата

Лига Европы
(1 голосов)

Тренер говорит, что несерьезные

Два игрока основы Бенфики получили повреждения в матче чемпионата
Новина українською

В понедельник 24 февраля "Бенфика" сыграла выездной матч регулярного чемпионата с "Жил Висенте".

"Орлы" в непростом матче обыграли соперника 1:0, однако победа далась команде непросто. Также из-за повреждений не смогли доиграть поединок два основных игрока "орлов" – форвард Винисиус и хавбек Самарис.

Оба игрока были заменены и покинули поле не без посторонней помощи.

Впрочем, главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже на послематчевой пресс-конференции заявил, что повреждения у игроков несерьезные, и обв исполнителя были заменены, чтобы просто поберечь их.

Лукавит ли тренер, или говорит правду, остается только догадываться.

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в четверг 27 февраля. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Винисиус Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Андреас Самарис Бруно Лаже
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2020 в 16:38
Лукавить...
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