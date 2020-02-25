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Шахтер вылетел на матч с Бенфикой с одним нападающим

Лига Европы
(1 голосов)

В заявке горняков 21 игрок

Шахтер вылетел на матч с Бенфикой с одним нападающим
Новина українською

Донецкий "Шахтер " вылетел в Португалию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

На этот поединок Луиш Каштру взял 21 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо, Артем Бондаренко

Нападающие: Жуниор Мораес

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в четверг 27 февраля. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
25.02.2020 в 17:33
Каштру только не ставь КОНО любого другого и Коваленко только на замену тогда может пройдёте дальше
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+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.02.2020 в 17:21
Перші два слова у заголовку мені сподобались.: Шахтьор вилєтєл...
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0
-5
патриоты из села (Новые Санжары)
25.02.2020 в 18:02
ну подергай хоботок на толчке
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+1
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
25.02.2020 в 17:09
Не к добру это, есть ощущение, что на нулевую ничью будут играть, чем это закончилось с Аталантой все хорошо помнят, дай Бог, чтоб я был не прав.
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+2
-1
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beatles (Крыжополь)
25.02.2020 в 17:03
с Богом, парни!
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+4
-1
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Antolog (Одесса)
25.02.2020 в 18:37
Так он вроде пока не окажутся опять на Донбасс Арене, не будет присутствовать на их матчах...)
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0
0

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