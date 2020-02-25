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Шахтер вылетел на матч с Бенфикой с одним нападающим
В заявке горняков 21 игрок
Донецкий "Шахтер " вылетел в Португалию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".
На этот поединок Луиш Каштру взял 21 футболиста:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо, Артем Бондаренко
Нападающие: Жуниор Мораес
Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в четверг 27 февраля. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.