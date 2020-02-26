Левченко: Дома Бенфика играет гораздо увереннее

Футболист в прошлом - экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал завтрашнее (22.00) противостояние "Шахтера" с "Бенфикой" в ​​Лиссабоне в матче 1/16 Лиги Европы.

Футбольный эксперт замечает, что ему было интересно посмотреть, в каком состоянии "Шахтер" подойдет к ответственному матчу после большого перерыва.

Конечно, еще рано говорить, что команда Луиша Каштру на ходу, но местами "горняки" выглядели солидно за счет скоростей, разумного перепасовування.

Очень порадовал Виктор Коваленко. И не потому, что он забил гол. Я его часто критиковал, но для хавбека этот матч может стать своего рода новой отправной точкой. Хочется, чтобы этот пыл, драйв, Коваленко перенес и на матче в составе сборной Украины.