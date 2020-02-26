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Левченко: Дома Бенфика играет гораздо увереннее
Футболист в прошлом - экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал завтрашнее (22.00) противостояние "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиссабоне в матче 1/16 Лиги Европы.
Футбольный эксперт замечает, что ему было интересно посмотреть, в каком состоянии "Шахтер" подойдет к ответственному матчу после большого перерыва.
Конечно, еще рано говорить, что команда Луиша Каштру на ходу, но местами "горняки" выглядели солидно за счет скоростей, разумного перепасовування.
Очень порадовал Виктор Коваленко. И не потому, что он забил гол. Я его часто критиковал, но для хавбека этот матч может стать своего рода новой отправной точкой. Хочется, чтобы этот пыл, драйв, Коваленко перенес и на матче в составе сборной Украины.
Счет 2:1, полученный "Шахтером" в первом матче, акцентирует Левченко, очень скользкий.
Но "Шахтер" получил психологическое преимущество. В харьковском матче футболисты Бенфики, порой, не знали что делать. Впрочем, в Лиссабоне будет совсем другая игра. "Бенфика" дома действует куда увереннее.