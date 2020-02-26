Бенфика почти во всеоружии: Вайгль, Винисиус и Андре Алмейда будут готовы сыграть против Шахтера

Сразу три основных игрока "Бенфики" восстановились после травм и отсидели дисквалификации и будут готовы выйти на поле в ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Шахтера".

Зимний новичок команды, немец Юлиан Вайгль, отсидел еврокубковую дисквалификацию и готов зарекомендовать себя. Скорее всего, он заменит игравшего в Харькове Дэвида Тавареша.

Восстановился после небольшого повреждения и нападающий "Бенфики" Винисиус. По словам самого игрока, он будет готов к четвергу.

Ну и восстановился после травмы лодыжки опытный правый защитник Андре Алмейда.

Единственной кадровой проблемой является небольшое повреждение хавбека команды Андреаса Самариса. Сообщалось, что его травма якобы не вызывала серьезных опасений, однако португальские СМИ ставят под сомнение его участие в завтрашнем матче.

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в четверг 27 февраля. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.