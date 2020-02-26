Сульшер: МЮ нужно вернуться в ЛЧ как по футбольным причинам, так и по финансовым

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал свой комментарий накануне ответного матча против "Брюгге".

"Нам нужно настраиваться на следующую игру, а после на игру чемпионата, а после на кубкок Англии. Не нужно строить планы на турнир целиком.

У нас хорошое финансовое состояние, но без попадания в Лигу Чемпионов мы будем нести потери. Потому нам нужно возвращаться туда как по футбольным причинам, так и по финансовым", - приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

Напомним, что в первом матче "МЮ" не сумел обыграть "Брюгге" (1:1).