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Сульшер: МЮ нужно вернуться в ЛЧ как по футбольным причинам, так и по финансовым

Лига Европы
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Гранды должны играть в самых престижных турнирах

Сульшер: МЮ нужно вернуться в ЛЧ как по футбольным причинам, так и по финансовым
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал свой комментарий накануне ответного матча против "Брюгге".

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"Нам нужно настраиваться на следующую игру, а после на игру чемпионата, а после на кубкок Англии. Не нужно строить планы на турнир целиком.

У нас хорошое финансовое состояние, но без попадания в Лигу Чемпионов мы будем нести потери. Потому нам нужно возвращаться туда как по футбольным причинам, так и по финансовым", - приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

Напомним, что в первом матче "МЮ" не сумел обыграть "Брюгге" (1:1).

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В статье: Брюгге Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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