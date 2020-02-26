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Исмаили: Рад вернуться в Португалию, но буду еще счастливее, если завтра мы пройдем дальше

Лига Европы
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Бразилец 3,5 года играл в Португалии

Исмаили: Рад вернуться в Португалию, но буду еще счастливее, если завтра мы пройдем дальше
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой", где ответил на вопросы журналистов.

- Вы играли в Браге, приятно вернуться практически домой, в Португалию?

- Конечно, рад сюда вернуться, играл здесь 3,5 года, это время запомнилось, чувствую себя прекрасно. А буду еще счастливее, если победим завтра и пройдем дальше.

- В первом матче "Шахтер" выглядел лучше "Бенфики". Как поддержать этот ритм, чтобы и второй матч провести на таком же уровне?

- Для нас это была хорошая игра, мы достойно себя проявили. Мы хорошо готовились на сборах, отдавались работе, чтобы показать лучший результат. К завтрашнему матчу также готовились тщательно и надеемся, что сыграем хорошо и пройдем дальше.

- Чувствуете с командой, матч с "Бенфикой" - самый важный в сезоне? Или все же для вас важнее матче с "Динамо" в чемпионате?

- "Динамо" - наш главный соперник в Украине, но теперь мы полностью сконцентрированы на "Бенфике." Думаем только о том, чтобы сыграть хорошо и пройти дальше.

- Какие у вас остались воспоминания о стадионе "Бенфики", на котором вы играли в составе "Браги"?

- Воспоминания и эмоции замечательные. Я играл здесь и в футболке "Браги", и в футболке "Ольяненсе". Болельщики здесь поддерживают своих любимцев, но у нас опытные футболисты, все привыкли к такой атмосфере. Надеюсь, что завтра будет такая же замечательная атмосфера на трибунах.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Исмаили
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