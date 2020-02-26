Каштру: Простите, португальцы, но Шахтер должен пройти дальше

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" провел пресс-конференцию, на которой пообщался с прессой.

- Будет ли отличаться тактика завтрашнего матча от тактики первой игры? И может ли кто-нибудь заменить Тайсона и Марлоса, которые сейчас являются очень важными игроками команды?

- "Шахтер" всегда ценился, ценится и будет цениться коллективными действиями. Я не могу выделять индивидуально игроков и говорить, что они делают разницу. Да, у нас есть лидеры, но мы сильны как коллектив, играет вся команда. Никто не может самостоятельно сделать игру.

По тактике... Мне трудно представить, чтобы кто-то из тренеров сказал команде, что надо играть на ничью. Это будет игра равных команд; команд, которые соответствуют уровню Лиги чемпионов, но обстоятельства сложились так, что понизились в Лигу Европы. Для нас важно провести классный матч, который мы провели и в Харькове. Я еще раньше говорил, что это будет большое противостояние из двух поединков.

- В Харькове вам задали вопрос о стартовом составе "Бенфики" и вы почти угадали состав. Сейчас готовы сказать, кто выйдет с первых минут завтра у "Бенфики"?

- Мы всегда определяем примерный состав соперника, чтобы донести это своей команде и сегодня - не исключение. Пытаемся объяснить, как будет противостоять нам тот или иной состав. На самом деле, это очень важно. Мы помним нашу игру до выхода Самариса и после него. Игру "Бенфики" против "Жил Висенте". Динамика отличается, но структура игры примерно одинакова.

Завтра нас ждет замечательная игра, две большие команды. Мы должны показать, чего стоим, больше смотрим на себя и на свои коллективные действия.

- Вы сказали, что нужно в первом матче сыграть так, чтобы к ответному матчу подойти оптимистично. После 2:1 в Харькове, оптимистично ли Вы настроены?

- Я всегда рассматриваю футбол и с пессимизмом, и с оптимизмом. Потому что могут происходить различные события. Я знаю, что в этом турнире будет два финалиста, один чемпион. Возможно, это будем мы, возможно, и "Бенфика". С оптимизмом можно относиться к разным событиям.

Но теперь объясню об оптимизме, о котором я говорил раньше. Для меня впервые сложилась ситуация, когда моя команда проводит столь долгий перерыв между зимой и летом, поэтому мне было интересно, как мы подготовимся. О нас говорили, что мы будем уставшими, перегружеными. Но мы подготовились хорошо и этого не было. А дальше была психологическая составляющая. Трудно себя чувствовать хорошо во время матчей, потому что есть давление. А во время спаррингов этого нет. И третье - это ментальность. Мы должны понимать, как открываться, как подходить и так далее.

Я не знал, как наша команда сможет показать себя после зимы. Но теперь мы провели два матча и я знаю, что мы хорошо подготовились. Поэтому завтрашнего матча ожидаю с оптимизмом, мы провели уже первые игры после перерыва. Но я скажу еще раз, что это будет матч больших команд, это ожесточенное противостояние. Я излучаю оптимизм, потому что мы хорошо подготовились, а не потому, что "Бенфика" - простой соперник.

- Вернемся к стартовому составу "Бенфики". Как думаете, будет играть Рафа под нападающим? Они усилят свою полузащиту? Вы говорили, что они, возможно, поберегут кого-то в Харькове. А что думаете перед завтрашним матчем?

- Полузащита, сыгравшая в Харькове, состояла из Флорентино, Таарабта и Пиццы. С "Жил Висенте" была ротация. Всегда очень сложно играть в таких поединках, как завтра. Это другие матчи, не те, что мы играем в чемпионате. Когда мы играем на вылет, каждый тренер переживает критические моменты. Мы можем поставить тот или иной состав, но все может измениться. Могут возникать во время игры потребности изменений, и каждый тренер должен уметь с этим справляться.

Не стоит забывать, что завтра кто-то проиграет и кому-то придется принимать критические решения. Когда все вокруг пылает, надо принимать правильные решения. А оппонент будет на это реагировать. Я не знаю, кто будет принимать критические решения - я или Бруно Лаже. И никто из вас не знает. Никто не знает, что будет за 10, 15, 20 минут до конца матча. Не знаю, каким будет состав и каким будет построение "Бенфики". Это решение оппонента. Всегда важно настроить и подготовить свою команду.

- Болельщики "Бенфики" хотят, чтобы дальше прошла португальская команда, мы же хотим, чтобы прошел дальше "Шахтер". Не возникают ли у вас противоречия относительно того, что вы можете выбить из турнира своих соотечественников?

- Скажу уверенно и без сомнений: наш "Шахтер" должен пройти дальше, выиграть. Простите, португальцы, но все знают, что я переживаю за "Шахтер". Но воспользуюсь моментом и скажу: я впервые с зарубежной командой приезжаю в Португалию. Здесь действительно большие эмоции вызывает футбол, тысячи зрителей болеют за команды. И нам это нравится, это классно, когда заполняются трибуны. Так было и в Милане, и в Загребе, и в Манчестере, где мы играли. Я надеюсь, что и завтра будет полный стадион. Я люблю Португалию, и желаю, чтобы ее команды всегда проходили дальше. Но не завтра. Простите, португальцы.

- Как "Шахтер" будет атаковать, чтобы раскрыть зоны? Знаете о слабых местах соперника? Алан Патрик и Виктор Коваленко полностью готовы к матчу?

- Начну с конца. По Патрику и Виктору Коваленко есть сомнения, это не секрет, что они могут не сыграть.

По стратегии и слабым местам "Бенфики", я еще раньше сказал, что команда ценится не индивидуальными игроками, а коллективом, мы не думаем так, что можем пройти по той стороне, по тому флангу, там слабый игрок, а там более сильный. Мы так не готовимся.

Хочу поднять другой вопрос: вы много пишете о командах, но почему "Бенфика" не может выиграть, например, у "Порту"? Сразу говорят о кризисе, но это не кризис, когда вы проигрываете сильным командам, если вы проиграете слабым соперникам, которые на последних местах, то это кризис, а так...

О "Бенфике" говорили, что мы переиграли ее, и Рубен Диаш позволил себя обыграть. Но нужно учитывать то, что Тайсон хорошо подготовился, обвел его. Играли две команды, это так всегда бывает. Мне не нравится говорить о том, что кто-то в кризисе, а кто-то нет. Это так не бывает.

Стратегия на матч такая же, как и перед первым поединком. С минимальным поправками.