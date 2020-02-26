Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коваленко и Патрик под вопросом на матч с Бенфикой
У горняков есть некоторые кадровые проблемы
Завтра (в четверг, 27 февраля), донецкий "Шахтер" сыграет в Лиссабоне ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".
Как сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру, в составе "горняков" есть некоторые кадровые проблемы.
По словам тренера, под вопросом участие в матче хавбеков Алана Патрика и Виктора Коваленко. Окончательное решение о возможном участии этих игроков в матче Каштру примет завтра.
Напомним, что матч начнется в 22:00. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...