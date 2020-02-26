Коваленко и Патрик под вопросом на матч с Бенфикой

Завтра (в четверг, 27 февраля), донецкий "Шахтер" сыграет в Лиссабоне ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Как сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру, в составе "горняков" есть некоторые кадровые проблемы.

По словам тренера, под вопросом участие в матче хавбеков Алана Патрика и Виктора Коваленко. Окончательное решение о возможном участии этих игроков в матче Каштру примет завтра.

Напомним, что матч начнется в 22:00. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.