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Коваленко и Патрик под вопросом на матч с Бенфикой

Лига Европы
(2 голосов)

У горняков есть некоторые кадровые проблемы

Коваленко и Патрик под вопросом на матч с Бенфикой
Новина українською

Завтра (в четверг, 27 февраля), донецкий "Шахтер" сыграет в Лиссабоне ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Как сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру, в составе "горняков" есть некоторые кадровые проблемы.

По словам тренера, под вопросом участие в матче хавбеков Алана Патрика и Виктора Коваленко. Окончательное решение о возможном участии этих игроков в матче Каштру примет завтра.

Напомним, что матч начнется в 22:00. В первом поединке в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Алан Патрик Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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