ЛЕ. Рейнджерс вновь побеждает Брагу и шагает в 1/8

На полях Шотландии "Брага" умудрилась упустить преимущество в два мяча и очень сильно усложнила себе жизнь. Шансы на проход оставались, но нужно было обыгрывать "Рейнджерс" у себя дома.

Первый тайм прошел при достаточно равной борьбе и каждая из команд имела неплохие шансы открыть счет. Ближе были именно гости, однако в концовке первой половины Хаджи не переиграл голкипера при исполнении пенальти.

Подопечные Джеррарда не сбавляли обороты и все же сумели записать в свой актив сверхважный выездной гол - точный удар нанес Кент. До финального свистка, несмотря на усилия португальской стороны, счет так и не был изменен. "Рейджерс" побеждает во второй раз и первым выходит в 1/8 финала Лиги Европы.

"Брага" - "Рейнджерс" 0:1 (первый матч 2:3)

Гол: Кент (61)