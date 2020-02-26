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Еще один шаг Артеты. Арсенал – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча 2-го матча 1/16 финала ЛЕ

Лига Европы
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Олимпиакосом" в рамках Лиги Европы

Еще один шаг Артеты. Арсенал – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча 2-го матча 1/16 финала ЛЕ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 2-й матч 1/16 финала.

27 февраля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Одно из самых интересных противостояний на данной стадии турнира. "Олимпиакос", конечно, не подарок для "Арсенала" – в чемпионате Греции команда Педро Мартинса достаточно уверенно лидирует, до сих пор не зная горечь поражений в первенстве, забивая больше всех (51 мяч) и пропуская меньше всех (9). В рамках Лиги чемпионов, откуда греки попали в ЛЕ, коллектив и вовсе бился с "Баварией" и "Тоттенхэмом" – со "шпорами" удалось сыграть вничью дома, но, в принципе, с обоими грандами смотрелся достойно.

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"Арсенал" понимает, что вернуться обратно в Лигу чемпионов через АПЛ – уже нереально (тут хотя бы попасть на раздачу билетов на ЛЕ), поэтому уже сейчас уделяет внимание второму по значимости европейскому турниру. В первом поединке с "красно-белыми" Артета подтвердил серьезность намерений и выпустил биться основу, которая и добыла трудовые 0:1 на чужом поле при максимальном сопротивлении со стороны "Олимпиакоса".

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"Арсенал" не проигрывает в 2020 году и вообще выглядит неплохо на фоне команд АПЛ, которые располагаются выше в турнирной таблице (победа над "МЮ", ничьи с "Шеффилдом" и "Челси"). В выходные "канониры" перестреляли немного обновленный с точки зрения идей "Эвертон" Анчелотти в домашних стенах, зарядившись хорошим настроением. Сам Микель отметил, что это его лучшая неделя за время работы в Лондоне (3 победы за 7 дней) – значит, сейчас точно не время останавливаться.

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Прогноз. 1:0. "Канониры" будут отталкиваться от результата в Греции, но играют на "Эмирейтс". Мотивация продлить серию без поражений должна преумножиться желанием порадовать собственных болельщиков, чтобы с большей уверенностью шагнуть в 1/8 Лиги Европы. Конечно, "Олимпиакос" заслуживает похвалы, но почему команда, которая не создала моментов у себя дома, резко должна не позволить отзеркалить счет?

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон) Лига Европы Микель Артета
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