Аякс - Хетафе. Анонс с прогнозом на матч Лиги Европы

В первом матче был зафиксирован счет 2:0 в пользу испанской команды и это огромное преимущество, учитывая стиль, который исповедует команда Пепа Бордаласа. "Хетафе" - апологет защитного футбола с высокой линией пресинга. "Аякс" в прошлом сезоне влюбил в себя футбольную Европу, но текущий турнирный год проводит намного слабее. Вслед за проваленой Лигой чемпионов, команда из Амстердама и вовсе может закончить евросезон уже зимой.

Лига Европы, 1/16 финала (ответный матч)

Стадион: "Йохан Кройфф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Аякс 22:00 Хетафе

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Команда Эрика Тен Хага вынуждена была сыграть с запасным вратарем в Испании и за это поплатилась (0:2). Остальные потери не были бы так заметны, если бы Онана и дальше мог защищать ворота, по крайней мере в меньшей мере пострадало бы начало атак голландцев. Голы Дайверсона и Кенеди превратили ответный поединок если не в формальность, то весьма в тяжелое испытание для "Аякса". Ведь важно не только забить как можно больше, но и не пропустить, с чем у команды регулярно возникают проблемы в последнее время.

На выходных амстердамцы проиграли "Хераклесу" матч чемпионата (0:1). Это не пошатнуло лидерских позиций "Аякса", по крайней мере пока, но серьезно повлияло на настрой. Тем более второй кряду "сухой" матч в нападении не добавляет оптимизма накануне ответки 1/16 финала Лиги Европы.

Нусаир Мазрауи, Джоэл Велтман, Квинси Промес и Давид Нерес точно не сыграют в четверг. Участие в поединке с "Хетафе" Закарии Лабьяда под вопросом. Из-за дисквалификации не выйдет на поле и Николас Тальяфико, что также станет серьезной потерей прежде всего созидательных функций команды. Радует, что по крайней мере Онана сможет вернутся в рамку, ведь дисквалификацию за перебор "горчичников" он отсидел неделю назад.

Ориентировочный состав Аякса (4-3-3): Онана - Дест, Альварес, Блинд, Схюрс - Ван Де Бек, Зиеш, Мартинес - Тадич, Траоре, Бабел.

Подопечные Пепе Бордаласа проиграли два последних матча в чемпионате Испании с общим счетом 1:5, но в еврокубках их дела пока что идут хорошо. Хавьер Эчеита, Мауро Арамбарри и Хайме Мата получили отдых в игре с "Севильей", что тут же сказалось на результате (0:3). Однако решением дать отдохнуть трем игрокам, по одному исполнителю из каждого звена, главный тренер наочно продемонстрировал свои приоритеты на данном этапе сезона.

Голкипер Филип Манойлович травмирован давно, а больше потерь и дисквалификаций у "Хетафе" нет.

Ориентировочный состав Хетафе (4-4-2): Сориа - Суарес, Даконам, Эчеита, Оливейра - Ньом, Максимович, Арамбарри, Куку - Мата, Дайверсон.

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Цифры и факты

В рамках Лиги чемпионов "Аякс" проиграл два последних домашних матча с одинаковым счетом 0:1.

"Хетафе" в группе Лиги Европы на выезде добивался двух минимальных побед, а проиграл лишь "Базелю" с устраивающим сейчас счетом 1:2.

Шесть из девяти последних гостевых матчей испанской команды не пробивали и "тотал больше 2,5".

Не только "Валенсии" и "Челси", но и "Виллем II" в рамках Эре в текущем сезоне удавалось уехать с "Йохан Кройфф Арены" без пропущенных голов. В том матче "Аякс" проиграл со счетом 0:2.

Прогноз

Не видим интриги в ответном противостоянии этих команд, если в Испании "Аякс" ничего не предложил сопернику, чтобы хотя бы забить гостевой гол, то и в домашнем матче, без еще одного "мотора" в лице Тальяфико, будет пассивным по части креатива. Бордалас показал уже за счет чего будет ломать игру команды Тен Хага - высокий прессинг с персональными ориентировками и вынуждение соперника уходить на фланги. Данная тактика отлично сработала в первом матче, не видим за счет чего амстердамцы способны ее обойти и в ответке.

Ставка: Результативная ничья 1:1