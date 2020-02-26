Защитник Бенфики Феррейра: Домашний матч будет другим

Защитник "Бенфики" Франсишку Феррейра поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером", где ответил на вопросы журналистов.

– Ответный поединок дома дает преимущества "Бенфике"?

– Да, мы играем дома, это совсем иная ситуация. Можем победить и пройти дальше. "Шахтер" – очень сильный соперник. Но, действительно, по сравнению с первым матчем на выезде ответный при наших болельщиках может быть другим.

– Как команда чувствует себя физически, тем более в сравнении с оппонентом, который полтора месяца не играл?

– Это вопрос анализа. Минувший месяц получился непростым. Было немало матчей, но соревновательный ритм также дает многое. Это не то же самое, что не играть полтора месяца. У нас хорошие условия, и я думаю, что мы будем в порядке.

– Судя о действиях защитников не индивидуально, а в целом, что ты думаешь о прошедшем периоде? Что пошло не так у "Бенфики"?

– Футбол – коллективный вид спорта. Обороняются не четверо-пятеро, а вся команда, 11 человек, начиная от форвардов и полузащитников до защитников. Мы ошибаемся больше или меньше, но не могу сказать, что появилась какая-то разница с предыдущим сезоном. Просто проходим такой этап. Работаем над тем, чтобы реже пропускать и чаще забивать.

– Ты уже полтора года как основной в команде. В чем удалось вырасти? Что хочешь улучшить?

– Индивидуально нужно прогрессировать еще во многом, практически во всем. Если считаешь, что улучшать уже нечего, допускаешь ошибку. Удалось накопить больше опыта, я стал старше и развился благодаря игре рядом с партнерами. И я лучше готов психологически, чем год назад.