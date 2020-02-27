Тренировка Бенфики: Появление молодежи и возвращение Самариса

Свое открытую тренировку накануне матча с "Шахтером" (сегодня в 22.00 на "Эстадио да Луш") лиссабонская "Бенфика" провела вчера.

Перед занятием с длинной и эмоциональной речью выступил коуч Бруно Лаже.

Само занятие началось с 45-минутным опозданием.

С командой тренировались игроки, которые накануне получили незначительные повреждения - Винисиус и Андреас Самарис. Участие последнего еще вчера было под вопросом.

Однако тренеру пришлось привлечь к занятию молодежь, поскольку рассчитывать на Живковича, Алмейду, Жардела и Габриэла он не сможет.