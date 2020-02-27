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Тренировка Бенфики: Появление молодежи и возвращение Самариса

Лига Европы
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Лаже пытался достучаться до игроков

Тренировка Бенфики: Появление молодежи и возвращение Самариса
Новина українською

Свое открытую тренировку накануне матча с "Шахтером" (сегодня в 22.00 на "Эстадио да Луш") лиссабонская "Бенфика" провела вчера.

Перед занятием с длинной и эмоциональной речью выступил коуч Бруно Лаже.

Само занятие началось с 45-минутным опозданием.

С командой тренировались игроки, которые накануне получили незначительные повреждения - Винисиус и Андреас Самарис. Участие последнего еще вчера было под вопросом.

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Однако тренеру пришлось привлечь к занятию молодежь, поскольку рассчитывать на Живковича, Алмейду, Жардела и Габриэла он не сможет.

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В статье: Винисиус Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Андреас Самарис
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Источник:
Футбол News

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