Алексей Бахарев прогнозирует тактику Бенфики в матче с Шахтером

Бывший хавбек "горняков" в 1999-2005 годах Алексей Бахарев предложил свой анализ относительно сегодняшнего матча "Шахтера" с "Бенфикой" (начнется в 22.00).

"Шахтер", рассуждает Алексей, выиграл первый матч и имеет хорошие перспективы для выхода в следующий этап турнира.

Признаюсь, что от "Бенфики" в первой игре на поле горняков я ожидал более интересного футбола. Было заметно, что португальцы приехали в Украину не с желанием победить, а отстоять ничью, чтобы потом в домашней игре склонить чашу весов в свою пользу. Но донецкая команда показала свой характер и вырвала победу. Счет по игре, "Шахтер" заслужил успех в Харькове.

Если в Лиссабоне "Бенфика" сыграет так же, как и в Харькове, то у "Шахтера", убежден Алексей, проблем с выходом в следующий раунд не будет.

Хотя надеяться на это не стоит, потому что дома "Бенфика", наверное, будет играть в более атакующий футбол. "Шахтеру" нужно надеяться на быстрый выход в контратаки, свою позиционную игру и реализацию моментов. Тогда команда Каштру сможет рассчитывать на положительный результат в Лиссабоне.

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Бахареву хотелось бы, чтобы в ответном матче сильнее сыграл Тайсон.

Мы привыкли, что обычно он показывает более высокий уровень игры. Возможно, причины, которые мешают ему сыграть во всей своей красе. Хочется, чтобы в Лиссабоне он показал еще более классную и агрессивную игру в атаке.

Минимальная победа в Харькове еще не позволяет считать "Шахтер" фаворитом противостояния.

В Лиссабоне будет битва двух тактик, которая решит, кто более достоин, чтобы пройти дальше. Шансы пока все еще 50 на 50, несмотря на харьковскую победу горняков. Бенфика в домашнем матче будет играть агрессивно, с прессингом. "Шахтеру" будет нелегко.

Команда Бруно лаже может сделать ставку на быстрый гол в ворота "горняков".

Бенфика постарается забить быстрый гол, а потом поставить «автобус». Нужно быть внимательными и сконцентрированными с первых минут поединка.

В этом случае многое будет зависеть от физических кондиций игроков Шахтера.