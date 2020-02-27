Гент - Рома. Анонс и прогноз матча

27 февраля. 19:55. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Гент. "Геламко Арена"

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Одна вымученная победа способна изменить многое. К первому матчу против "Гента" "Рома" подошла с одним очком и 13-ю пропущенными мячами в пяти матчах, на фоне ссор и слухов об очередной революции летом. В самом матче (1:0) Паулу Фонсека признал слабую игру без риска. Вместе с тем, хвалил команду за характер и ожидал скорый выход из кризиса. И уже в следующем матче лиги "Лечче" был раздавлен со счетом 4:0. Впрочем, в своей лиге дома "Гент" также забил четыре мяча ("Сент-Трюйден", 4:1). Он быстр, креативен, а в Генте способен забивать кому угодно. Так что римлян ожидает очень тяжёлый выезд.

В матче против "Гента" после раннего гола "Рома" большей частью отбивалась, играла крайне медленно и вновь слишком мягко в центре поля. Но против "Лечче" после раннего гола все уже было иначе. Команда Фонсеки заперла соперника на его половине поля, перехватывала мячи и отлично пасовала вразрез. А во втором тайме, более равном и менее остром, нашла те же два гола. И вновь не пропустила, заставив забыть о предыдущих кошмарах в обороне. Все это ожидаемо позволило капитану Эдину Джеко говорить об усилении уверенности в себе. А Фонсека остался доволен и началом атак, и прикрытием в обороне. "Рома" вдруг ожила.

"Гент" был и остаётся в порядке в лиге. Там в 2020-ом году он добыл пять побед и ничью в шести матчах с 18-ю забитыми. Несмотря на девятиочковое отставание от "Брюгге", "буйволов" считают наиболее яркой командой в Бельгии. А второе поражение в нынешней Еврокампании оставило их разозленными и мотивированными. "Ранее я бы сказал, что пройти "Рому" будет крайне тяжело. Ныне же очень разочарован тем, что мы не забили. Мы играем за всю Бельгию и хотим показать наш истинный уровень. Мы очень сильны дома, потому все возможно". Подопечные Йесса Торупа согласны с ним, чувствуют свою силу и готовы отыгрываться.

Кадры

"Рома" не способна продержаться без новых травмированных. На этот раз выбыл ее лучший ассистент Лоренцо Пеллегрини. Впрочем, ему есть замена. Генрих Мхитарян заработал гол и ассист в матче против "Лечче". Фонсека впечатлен его умом и принятием решений. На флангах Карлес Перес поборется с Ундером, а Клюйверт - с Перотти. Первые двое за последнюю неделю забили по похожему голу - забег и получение паса вразрез. Джеко, сравнявшийся по голам за клуб с Винченцо Монтеллой (102), выйдет в атаке. Кстати, против "Лечче" и "Гента" он отлично действовал из глубины, отдав по ассисту пасами вразрез.

В центре поля особого выбора нет. А в центре обороны запасной Фасио может сдвинуть Манчини либо Смоллинга. Хотя вряд ли. Англичанина Фонсека назвал замечательным человеком и профи и желает, чтобы он остался и в следующем сезоне. Как раз на флангах обороны Сантон, Спинаццола и Коларов поборются на равных.

У Торупа также есть выбор на флангах обороны. Более атакующие Кастро-Монтес и Мохаммади либо более надёжные Лустиг и Асаре? Скорее, всего он выберет по одному из каждой "партии". В воротах и центре обороны все яснее - Камински, Пластун, Нгадо-Нгаджи. В центре поля Овусу будет работать в отборе, Кумс - с мячом, а Оджиджа-Офойе - двигаться вперед. Роман Безус с позиции под нападающими будет угрожать воротам. В Риме украинец активно работал в отборе, наносил удары. Вот только издали, а в штрафную не заходил.

Что же касается атаки, до Джонатан Дэвид (18 голов в лиге) на этот раз попытается поразить скаутов сильных клубов. А компанию ему, в отсутствие Романа Яремчука, составит либо кто-то из силовых форвардов - не совсем здоровый Депуатр, незабивной Квилитая. Либо бегунок Ньянгбо. Юркий и техничный Чакветадзе способен усилить игру выходом на замену.

"Гент": Камински, Кастро-Монтес, Пластун, Нгадо-Нгаджи, Асаре, Кумс, Овусу, Оджиджа-Офойе, Безус, Дэвид, Ньянгбо

"Рома": Лопес, Сантон, Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету, Кристанте, К. Перес, Мхитарян, Клюйверт, Джеко

Прогноз: Гент - Рома 2:1

Дома "Гент" - совершенно иная команда. Кроме того, желает отомстить за домашнее поражение от "Ромы" со счетом 1:7 десять лет назад. Он должен забить. Но и пропустить, учитывая лишь один "сухой" матч в последних семи. Торуп призывает не форсировать события, играть умно, заявляет, что думает не об игре, а лишь о результате, и гол на 80-ой минуте также сработает. Но как раз эта тактика кажется неправильной. Ведь неудачи "Ромы" отличались как раз развалом под ранним прессингом, а успехи - сильным началом. Кажется, она все же проиграет бельгийскому сопернику впервые после 13-ти матчей. Но пройдет дальше.

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