Порту - Байер. Прогноз на матч Лиги Европы

1/16 Лиги Европы, ответный матч

27 февраля. Порту, "Драган”

“Порту” 19:55 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – OLL.TV

На последних минутах выездного матча в Леверкузене “Порту” удалось отыграть один гол и оставить интригу в противостоянии. Победа “Байера” 2:1 в первой игре все равно оставляет команду Петера Боса фаворитом на выход в следующий раунд, но добыть положительный результат на “Драгане” будет непросто – “Порту” в нынешнем сезоне выиграл 17 из 20 домашних матчей.

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Цифры и факты

В 2020 году “Порту” выиграл десять из 14 сыгранных матчей, “Байер” – семь из восьми. Если учитывать показатели только второго круга, Леверкузен занимает второе место в Бундеслиге после “Баварии”.

Победный гол защитника Алекса Теллеса против “Портимоненси” стал для него восьмым в сезоне. По этому показателю защитник “Порту” один из лучших в Европы.

Главный тренер “Порту” Сержиу Консейсау никогда не выигрывал второй матч еврокубков после поражения в первой игре в Германии.

Домашние показатели “Порту” против немецких команд: 12 побед, три ничьи, четыре поражения. В Порту побеждали только “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд.

“Порту” забивает в среднем 2.71 гола в домашней игре, “Байер” – 1.73 в выездной.

Ориентировочные составы

В первом матче с “Порту” серьезную травму получил основной нападающий “Байера” Кевин Фолланд. Он пропустит около трех месяцев. Помимо Фолланда, против “Порту” не сыграет и чилийский хавбек Леверкузена Чарлес Арангис.

Защитник “Порту” Пепе на днях отметил свое 37-летие и готов к ответный игре с “Байером”. Также Сержиу Консейсау может рассчитывать на Данилу Перейра.

“Порту”: Марчесин – Корона, Мбемба, Маркано, Теллес – Отавио, Перейра, Оливейра – Марега, Соарес, Диас

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Демирбай, Паласиос, Амири – Диаби, Аларио, Хавертц

Прогноз на матч Порту – Байер

“Порту” не посчастливилось попасть на “Байер” именно тогда, как Леверкузен показывает несвойственную для себя стабильность. Команда Петера Боса уверенно добивается побед в Бундеслиге, и в игре с “Порту” неделю назад доминировала на протяжении всего матча – финальный счет является обманчивым. Конечно, домашние трибуны являются неоспоримым преимуществом для португальской команды, но в игровом плане “Байер” выглядит сильнее “Порту”.

Ставка: Победа “Байера” 2:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.