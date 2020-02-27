Манчестер Юнайтед - Брюгге. Прогноз на матч Лиги Европы

Ничья в первом поединке в Бельгии 1:1 оставляет великолепные шансы "Ман Юнайтед" на проход в следующую стадию ЛЕ. Однако "Брюгге" в этом году очень неплохо играет на выезде, совсем недавно были победы на полях "Андерлехта", "Зюльте-Варегем", а также ничья 2:2 с "Кортрейком", что вполне устроило бы гостей "Олд Траффорда". А в прошлом году у "Брюгге" была ничья 2:2 в Мадриде с "Реалом". К тому же подопечные Сульшера в этом сезоне регулярно преподносят своим болельщикам неприятные сюрпризы.

Лиге Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Харлем)

Ман Юнайтед 22:00 Брюгге

Серия без поражений "красных дьяволов" составляет шесть поединков – четыре победы и две ничьи. А на прошлых выходных в своем чемпионате "МЮ" неожиданно легко разобрался с "Уотфордом" (3:0). Может настало время поговорить про возрождение "Манчестер Юнайтед"? Матч с "Брюгге" может дать больше информации для размышлений.

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Команда Филиппа Клемана в чемпионате Бельгии также одержала победу, но более скромную – 1:0 над "Шарлеруа". Серия без поражений "Брюгге" продолжается с прошлого года, после домашнего поражения от "Реала" (1:3). В последних матчах (во всех турнирах) 8 побед и 6 ничьих у лидера бельгийской лиги Жюпиле.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Конечно, намного выгоднее коэффициенты от букмекеров на победу "МЮ", если манкунианцы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы дадут дополнительный повод для оптимизма своим многострадальным фанам – такой продолжительной серии без поражений давно не было у команды. При этом и "Брюгге" нельзя назвать подарком, вполне способны бельгийцы дать бой. А украинские болельщики вправе ожидать появления в основе Эдуарда Соболя, который наверняка усилит гостей в противостоянии с грандом. Прогноз: победа хозяев 2:1.