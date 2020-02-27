Сергей Попов: Бенфика будет выглядеть мощнее, Шахтеру нужно сыграть на результат

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Сергей Попов оценил шансы "горняков" на выход в следующий этап Лиги Европы по итогам ответного матча с лиссабонской "Бенфикой".

"После домашней победы над "Бенфикой" шансы на прохождение соперника котируются как высокие. Вопрос - как воспользоваться ими? Чисто в игровом плане "Шахтер" в первой игре выглядел лучше португальцев. Подопечные Каштру хорошо изучили соперника, выполнили задумки наставника и воплотили это на поле. Но нужно учитывать, что у "Бенфики" были кадровые проблемы, и как сейчас пишут СМИ, кто не смог сыграть, уже готовы к ответному поединку. Думаю, в Лиссабоне будет намного сложнее, чем в Харькове.

При хорошем шансе теперь нужно сыграть на результат. А что нужно для того чтобы пройти португальцев? Как построить игру, и какую применить походящую тактику под соперника? Это лучше знает главный тренер и его штаб. Очевидно лишь то, что в Лиссабоне нужно сыграть еще лучше, чем дома. Уверен, "Бенфика" будет выглядеть мощнее на домашней арене, чем в Харькове. До игры в Португалии, несмотря на победу в первом матче 2:1, шансы команд оцениваю как 50 на 50, не исключено, что такими они будут оставаться вплоть до финального свистка".

Матч "Бенфика" - "Шахтер" состоится в четверг, 27 февраля. Начало игры в 22:00. За ходом поединка следите с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол.