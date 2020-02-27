Бенфика - Шахтер. Букмекеры верят в проход горняков

Уже сегодня мы узнаем всех участников 1/8 Лиги Европы. Надеемся, будет среди них и последний представитель Украины в еврокубках – "Шахтер".

Неделю назад в Харькове "Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1 благодаря голам Алана Патрика и Виктора Коваленко. Причем по игре "Шахтер" выглядит значительно лучше, а "Бенфика" забила с едва ли не единственной опасной атаки. Соотношение ударов в створ 8:4 выглядит довольно показательно. В ответном матче "Шахтер" устроит ничья или даже поражение 2:3. А вот счет 2:1 переведет игру в овертайм.

Коэффициенты Favbet: 1.9 – 3.8 – 4.1

Проход:

Бенфика – 2.2

Шахтер – 1.71

Как видим, по мнению букмекеров "Бенфика" - фаворит в домашнем матче, но на выход в 1/8 уже лучше шансы у "горняков" в соотношении 57% на 43%. И с этим сложно не согласиться.

"Бенфика", как и большинство португальских команд, дома играет значительно лучше, чем на выезде и в этом сезоне уже побеждала на "Да Луш" "Лион" и "Зенит". В то же время не стоит и переоценивать "Бенфику", состав сейчас у нее абсолютно незвездный и неделю назад она выглядела откровенно посредственно.

Удивительно, но в этом сезоне в гостях "Шахтер" играет даже лучше, чем дома, и ни разу не проиграл на чужом поле (если не учитывать поражение от "Динамо" в дополнительное время), и среди прочего обыграл "Аталанту" 2:1 и сыграл вничью с "Ман Сити". И вряд ли "Шахтер" в Португалии будет выглядеть значительно слабее, нежели в Харькове.

Рискнем предположить, что "горняки" всё же сумеют удержать нужный перевес и пройдут в следующий раунд Лиги Европы.

Прогноз: проход "Шахтера" - 1.71