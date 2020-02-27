Заговорил о смерти. Тренера Бенфики достали вопросом об отставке

После вчерашней пресс-конференции по поводу матча 1/16 Лиги Европы с "Шахтером" коуч "Бенфики" Бруно Лаже дал небольшое интервью.

- Первый матч выдался довольно неплохим. Надо признать, что "Шахтер" в Украине был лучше. Но теперь на нашей стороне фанаты. Это добавляет уверенности. Убежден, что покажем качественную игру и победим.

- Что бы вы хотели изменить перед ответным матчем?

- Прежде всего игру без мяча. Должны быть лучше в обороне: агрессивность, единоборства, прессинг. Хотим действовать правильно, если "Шахтер" будет владеть мячом.

- Станет ли вылет от "Шахтера" трагедией? Есть ли угроза вашего увольнения?

- Не хочу говорить о будущем. Шахтер дома выиграл 2:1 и теперь моя цель - выиграть ответный матч.

- Но будет ли это трагедией?

- Не хочу заглядывать вперед. Вы когда-то умрете, но не хотите об этом говорить? Конечно, нет. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет.