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Бенфика объявила заявку на матч с Шахтером
Выбор для Бруно Лаже
Португальская "Бенфика" объявила состав на матч 1/16 Лиги Европы с донецким "Шахтером" (сегодня в 22.00).
Из этих 20 футболистов главный тренер должен выбрать стартовых 11 игроков.
Вратари: Свилар, Одиссеас
Защитники: Ферру, Рубен, Нуну Тавареш, Гримальдо, Томаш Тавареш
Полузащитники: Вайгль, Таарабт, Самарис, Давид Тавареш, Пицци, Флорентино, Рафа, Серви, Шикиньо
Нападающие: Винисиус, Сеферович, Диего Соуза, Жота
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Источник:Твіттер Бенфіки
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