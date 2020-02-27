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Бенфика объявила заявку на матч с Шахтером

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Выбор для Бруно Лаже

Бенфика объявила заявку на матч с Шахтером
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Португальская "Бенфика" объявила состав на матч 1/16 Лиги Европы с донецким "Шахтером" (сегодня в 22.00).

Из этих 20 футболистов главный тренер должен выбрать стартовых 11 игроков.

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Вратари: Свилар, Одиссеас

Защитники: Ферру, Рубен, Нуну Тавареш, Гримальдо, Томаш Тавареш

Полузащитники: Вайгль, Таарабт, Самарис, Давид Тавареш, Пицци, Флорентино, Рафа, Серви, Шикиньо

Нападающие: Винисиус, Сеферович, Диего Соуза, Жота

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Бруно Лаже
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Источник:
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