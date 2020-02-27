Экс-хавбек Шахтера Ященко: Не считаю, что преимущество в один мяч дает горнякам фору

Экс-полузащитник "Шахтера" Сергей Ященко спрогнозировал, как будут развиваться события в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет донецкий клуб.

"Шахтер" в первом матче в Харькове выглядел хорошо и достойно. Команда доказала, что несмотря на отсутствие игровой практики на официальном уровне и после зимних сборов, может проводить весенние матчи на высоком уровне. "Горняки" сыграли хорошо и выиграли, не допустив грубых ошибок. "Шахтер" не дал сыграть "Бенфике" в Харькове в свой футбол.

Что касается ответной игры, то, конечно, ответный матч будет другим. Португальцы будут играть дома, при родных трибунах и настрой у них будет тоже другим, чем в Харькове. Если "Шахтер" сыграет так же строго и не даст "Бенфике" разбежаться, перекрыв зоны, у них все получится. Не считаю, что преимущество в один мяч дает "Шахтеру" фору. Шансы по-прежнему 50 на 50. Если, конечно, на первых минутах "горняки" забьют гол, это будет серьезной заявкой на успех", - сказал Ященко.

Напомним, что поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.