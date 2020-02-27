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Шахтер в матче с Бенфикой сыграет в выездном, сером комплекте формы

Лига Европы
(1 голосов)

Бенфика – в традиционных красно-белых цветах

Шахтер в матче с Бенфикой сыграет в выездном, сером комплекте формы
Новина українською

Сегодня перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер", состоялось традиционное организационное собрание.

Среди прочих нюансов был также обговорен и нюанс игровых комплектов команд.

"Бенфика" на правах хозяина выбрали традиционный домашний красно-белый комплект, ну а "Шахтер" сыграет в своем выездном, светлосером варианте.

Напомним, что поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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satellite (Харьков)
27.02.2020 в 17:41
Форма , формой....Лишь бы игра Шахтёра была ни серой!!! Удачи,Шахтёр!!!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.02.2020 в 16:45
Убога сірість
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+1
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
27.02.2020 в 17:39
Такая же, как и твоя жизнь
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+1
0

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