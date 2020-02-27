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Шахтер в матче с Бенфикой сыграет в выездном, сером комплекте формы
Бенфика – в традиционных красно-белых цветах
Сегодня перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер", состоялось традиционное организационное собрание.
Среди прочих нюансов был также обговорен и нюанс игровых комплектов команд.
"Бенфика" на правах хозяина выбрали традиционный домашний красно-белый комплект, ну а "Шахтер" сыграет в своем выездном, светлосером варианте.
Напомним, что поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
Сегодня в Лиссабоне сыграем в гостевом комплекте формы.#БенфикаШахтер #UEL pic.twitter.com/gjV2zTIKvw— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2020