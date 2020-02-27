Шахтер в матче с Бенфикой сыграет в выездном, сером комплекте формы

Сегодня перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер", состоялось традиционное организационное собрание.

Среди прочих нюансов был также обговорен и нюанс игровых комплектов команд.

"Бенфика" на правах хозяина выбрали традиционный домашний красно-белый комплект, ну а "Шахтер" сыграет в своем выездном, светлосером варианте.

Напомним, что поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.