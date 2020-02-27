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Шахтер за последние годы проиграл четыре из пяти дуэлей в ерокубковых матчах на вылет

Лига Европы
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Не самая приятная статистика горняков перед ответным матчем с Бенфикой

Шахтер за последние годы проиграл четыре из пяти дуэлей в ерокубковых матчах на вылет
Новина українською

В последние годы "Шахтер" показывает не самую лучшую статистику в матчах на вылет в еврокубках.

В пяти последних таких дуэлях была одержана лишь одна суммарная победа. Да и та — еще на уровне квалификации Лиги Европы.

При этом, вся эта статистика относится к периоду Паулу Фонсеки. В трех случаях бывший тренер горняков умудрился вылететь после победы в первой игре.

Последние пять двухматчевых противостояний Шахтера в еврокубках

Шахтер за последние годы проиграл четыре из пяти дуэлей в ерокубковых матчах на вылет - изображение 1

У нынешнего наставника "Шахтера" в плей-офф еврокубков не так все печально. Хотя Луиш Каштру тоже отличается тем, что не очень успешно играет ответные матчи. В 2014 году с "Порту" он прошел "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы (1:0, 2:2), а потом проиграл "Севилье" (1:0, 1:4). Весной того же года в полуфинале Кубка Португалии был вылет от "Бенфики" (1:0, 1:3).

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Паулу Фонеска Луиш Каштру
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Источник:
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