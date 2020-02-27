  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Экс-защитник Шахтера предостерег команду от установки "автобуса" в матче с Бенфикой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Шахтера предостерег команду от установки "автобуса" в матче с Бенфикой

Лига Европы
(1 голосов)

Ведь достаточно будет одной ошибки, чтобы данная тактика себя не оправдала

Экс-защитник Шахтера предостерег команду от установки "автобуса" в матче с Бенфикой
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Александр Коваль спрогнозировал, как будут развиваться события в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет донецкий клуб.

"Шахтер" на фоне "Бенфики", у которой чемпионат стартовал раньше, в первой игре смотрелся очень достойно. Хотя было заметно, что в некоторых моментах практики и сыгранности не хватало. Видно, что команда готова к решению задач.

Ответный матч будет другим, но у "Шахтера" есть качества, чтобы сыграть в Лиссабоне удачно. Верю, что команда в состоянии удержать преимущество, добытое в Харькове. Посмотрим, какую тактику выберут команды.

На ничью "Шахтеру" играть все равно нельзя, как и ставить "автобус", потому что одной ошибки достаточно, чтобы перечеркнуть все усилия", - сказал Коваль.

Напомним, что поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Александр Коваль Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
27.02.2020 в 18:18
При уровне игры защиты Шахтёра установка автобуса это самоубийство.Ну и Бенфика не та команда против которой ставят автобусы.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...