Экс-защитник Шахтера предостерег команду от установки "автобуса" в матче с Бенфикой

Экс-защитник "Шахтера" Александр Коваль спрогнозировал, как будут развиваться события в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет донецкий клуб.

"Шахтер" на фоне "Бенфики", у которой чемпионат стартовал раньше, в первой игре смотрелся очень достойно. Хотя было заметно, что в некоторых моментах практики и сыгранности не хватало. Видно, что команда готова к решению задач.

Ответный матч будет другим, но у "Шахтера" есть качества, чтобы сыграть в Лиссабоне удачно. Верю, что команда в состоянии удержать преимущество, добытое в Харькове. Посмотрим, какую тактику выберут команды.

На ничью "Шахтеру" играть все равно нельзя, как и ставить "автобус", потому что одной ошибки достаточно, чтобы перечеркнуть все усилия", - сказал Коваль.

Напомним, что поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.