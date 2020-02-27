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Матвиенко: Надеюсь, после матча с Бенфикой у нас тоже будет хорошее настроение

Лига Европы
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Шахтер прибыл в Лиссабон в хорошем расположении духа

Матвиенко: Надеюсь, после матча с Бенфикой у нас тоже будет хорошее настроение
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился ожидан7иями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

"Все хорошо. Здесь в Лиссабоне все создано для того, чтобы играть в футбол. Погода прекрасная, стадион, поле. Надеюсь, после матча у нас тоже будет хорошее настроение", – сказал Мативенко.

Напомним, что первая встреча в Харькове завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Ответный поединок "Бенфика" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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