Жозе Боту: Снимаю шляпу перед Бенфикой, которая смогла провернуть трансфер Вайгля

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту оценил зимний трансфер "Бенфики". "Орлы" за 20 млн евро купили у дортмундской "Боруссии" хавбека Юлиана Вайгля.

"Конечно, данный трансфер стоит особняком. Поверьте, я знаю, насколько сложно переманить игрока из Германии в Португалию. Я находил там много интересных футболистов но убедить их очень непросто.

Вайгль выпал из основы "Боруссии"? Не думаю, что это правильное мнение, ведь за полгода он отыграл 15 матчей. Другое дело, что "Боруссия" была готова с ним расстаться. Уверен, что к нему был серьезный интерес и на немецком рынке, так что я снимаю шляпу перед "Бенфикой", которая смогла провернуть этот трансфер.

Я не очень следил за его игрой в "Бенфике", но слышал, что он стал чаще падать (смеется). На самом деле это очень хороший игрок, высшей категории", - сказал Боту в интервью Bancada.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" Вайгль не играл из-за дисквалификации, однако в сегодняшнем поединке будет готов выйти на поле.