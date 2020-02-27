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Названа новая дата матча Зальцбург - Айнтрахт

Лига Европы
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Игру перенесли из-за сильного ветра

Названа новая дата матча Зальцбург - Айнтрахт
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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зальцбург" — "Айнтрахт" состоится 28 февраля в 19:00, сообщает пресс-служба австрийцев. Игра была намечена на сегодня, но была перенесена из-за штормового предупреждения.

Сильные порывы ветра, как было указано в сообщении, представляют угрозу для безопасности как участников матча, так и болельщиков.

Напомним, что в первой игре "Айнтрахт" победил со счетом 4:1.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Зальцбург Айнтрахт (Франкфурт)
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