Шахтер в Лиссабоне поддержат порядка 500 болельщиков

Сегодня, 27 февраля на лиссабонском "Эстадиу да Луш" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер".

Ожидается, что на матче будут присутствовать порядка 45 тысяч болельщиков, при вместимости стадиона чуть более 65 тысяч.

Из них порядка 500 человек будет поддерживать "Шахтер", а из этих 500 болельщиков примерно 350 приехали собственно из Украины.

Напомним, что в первом матче в Харькове в присутствии 25 тысяч зрителей "горняки" обыграли "орлов" со счетом 2:1.

Ответный поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.