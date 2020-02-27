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Шахтер в Лиссабоне поддержат порядка 500 болельщиков
Всего на стадионе ожидается около 45 тысяч болельщиков
Сегодня, 27 февраля на лиссабонском "Эстадиу да Луш" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер".
Ожидается, что на матче будут присутствовать порядка 45 тысяч болельщиков, при вместимости стадиона чуть более 65 тысяч.
Из них порядка 500 человек будет поддерживать "Шахтер", а из этих 500 болельщиков примерно 350 приехали собственно из Украины.
Напомним, что в первом матче в Харькове в присутствии 25 тысяч зрителей "горняки" обыграли "орлов" со счетом 2:1.
Ответный поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.