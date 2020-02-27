  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер в Лиссабоне поддержат порядка 500 болельщиков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер в Лиссабоне поддержат порядка 500 болельщиков

Лига Европы
(1 голосов)

Всего на стадионе ожидается около 45 тысяч болельщиков

Шахтер в Лиссабоне поддержат порядка 500 болельщиков
Новина українською

Сегодня, 27 февраля на лиссабонском "Эстадиу да Луш" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер".

Ожидается, что на матче будут присутствовать порядка 45 тысяч болельщиков, при вместимости стадиона чуть более 65 тысяч.

Из них порядка 500 человек будет поддерживать "Шахтер", а из этих 500 болельщиков примерно 350 приехали собственно из Украины.

Напомним, что в первом матче в Харькове в присутствии 25 тысяч зрителей "горняки" обыграли "орлов" со счетом 2:1.

Ответный поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...