Бенфика - Шахтёр 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Донецкий "Шахтёр" сражается за путёвку в 1/8 финала Лиги Европы с лиссабонской "Бенфикой".

Напомним, что неделю назад соперники встречались в Харькове - тот поединок завершился в пользу "горняков" 2:1. Чтобы продолжить свой путь в турнире, дончанам нужны победа/ничья с любым счётом или результативное поражение в один мяч (от счёта 2:3 и выше). Победа "Бенфики" 1:0 приведёт к проходу в следующий раунд "орлов", а выигрыш хозяев 2:1 переведёт игру в овертайм и серию пенальти (при необходимости).

UA-Футбол ведёт подробную текстовую трансляцию со встречи в Лиссабоне. Вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле.

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч

27 февраля. Португалия. Лиссабон. "Эштадиу да Луш". Начало в 22:00

(первый матч - 1:2)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 2:1

Голы: Пицци (9), Диаш (36) - Диаш (12, аг)

(видео главных событий матча в этой новости появится по мере загрузки контента сервисом oll.tv)

Гол Пицци:

Автогол Диаша: