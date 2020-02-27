Бенфика - Шахтер: Португальские СМИ ставят Коноплянку в стартовый состав

Сегодня лиссабонская "Бенфика" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".

Одно из ведущих португальских футбольных изданий A Bola в сегодняшнем номере посвятило противостоянию солидный объем текста, однако интереснее то, как португальские журналисты накидали предположительный состав "горняков" на матч.

В принципе, он не отличается от состава "горняков" в первом матче за одним исключением – место Алана Патрика в полузащите займет Коноплянка.

Отметим, что ранее главный тренер "горняков" Луиш Каштру говорил, что участие Патрика (как и Коваленко) в данном матче под вопросом.

О том, насколько угадали со своим предположением узнаем уже скоро. Поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.