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Бенфика - Шахтер: Додо и Патрик в старте, Коноплянка в запасе, Коваленко вне заявки

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Бенфика - Шахтер: Додо и Патрик в старте, Коноплянка в запасе, Коваленко вне заявки
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Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой.

Уже известны составы команд на матч:

Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Ферру, Рубен Диаш, Тавареш, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Шикинью, Диего Соуза, Пицци.

Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Тете, Коноплянка, Майкон, Фернандо.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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