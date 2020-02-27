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Бенфика - Шахтер: Додо и Патрик в старте, Коноплянка в запасе, Коваленко вне заявки
Стартовые составы команд
Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой.
Уже известны составы команд на матч:
Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Ферру, Рубен Диаш, Тавареш, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Шикинью, Диего Соуза, Пицци.
Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Тете, Коноплянка, Майкон, Фернандо.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.