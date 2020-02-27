ЛЕ. Гент - Рома 1:1. Сон Пластуна и ошибка тренера побеждают ассист Безуса

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Рома" 1:1 (1:2 по сумме двух матчей)

Голы: Дэвид 25 - Клюйверт 29

"Гент": Камински, Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо 80), Нгадо-Нгаджи, Мохаммади, Кумс, Овусу, Оджиджа-Офойе, Безус (Чакветадзе 66), Дэвид, Депуатр (Квилитая 66)

"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон 67), Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету (Фасио 79), Кристанте, К. Перес (Вильяр 83), Мхитарян, Клюйверт, Джеко

Предупреждения: Безус 28, Депуатр 50, Кумс 83, Мохаммади 90+1, Оджиджа-Офойе 90+4 - Верету 43, Спинаццола 62

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

В январе-феврале "Рома" выдала серию из одного очка в пяти матчах с 13-ю пропущенными. "Гент" - 16-ти в шести с 18-ю забитыми. Первый очный матч изменил путь его итальянских победителей (1:0). После него в лиге был разгромлен "Лечче" (4:0), а в клубе вновь заговорили об уверенности в себе. "Гент" также забил четыре мяча и собирался реабилитироваться за результат в Риме, который считал несправедливым. Он и вправду играл там лучше соперника. Да и дома. Проблемой остаётся оборона. Матч в Генте стал уже седьмым из восьми в этом году с пропущенным. Это и решило судьбу противостояния.

В первом тайме "Гент" смотрелся лучше. И не только по владению мячом и ударам по воротам (10:4). Он выглядел более целостной командой, особенно в центре поля. Выделялся Роман Безус, постоянно прессинговавший и угрожавший воротам. И крайние защитники с их забросами в штрафную. Роман дважды пробивал издали и однажды - из пределов штрафной. Два удара были заблокированы, один - слишком слабым для вратаря. Также Дэвид прорывался по левому флангу, а однажды из центра штрафной чуть не попал. Критикуемый за игру в Риме канадец в итоге забил. Замкнув отличный заброс Безуса с правого фланга.

Впрочем, "Рома" также пыталась атаковать и поддерживать быстрый темп. Уже на первой минуте Коларов ударом слева задел стойку. Далее вылазки считались бы довольно опасными, если бы не последний пас. Одна такая как раз закончилась последним пасом. Генрих Мхитарян, ум и принятие решений которого Паулу Фонсека немало хвалил в последние дни, нашел пас вразрез ближе к левому флангу. А Клюйверт выполнил отличное движение по диагонали и переиграл вратаря. Где были Игорь Пластун и другие защитники - неясно. Девятый из десяти последних голов римлян в Еврокубках в первом тайме.

Второй тайм проходил схоже. После пары неплохих минут "Ромы" "Гент" вновь начал давить. Безус отправил Дэвида в штрафную и тот пробил слабо и во вратаря. Оджиджа-Офойе дважды чуть не попал из района ее линии. Депуатр запутался в ногах после очередного острого паса Безуса. "Рома" не следовала обещаниям Фонсеки о том, что не будет сидеть в обороне. Однако в разгар давления тренер "Гента" почему-то решил заменить Безуса. И соперники вздохнули свободно. Далее им угрожали лишь два удара Оджиджи-Офойе из все той же зоны. Лопес взял. "Рома" спокойно удержала нужный результат.

В обоих матчах "Гент" выглядел более смелой, интересной, сыгранной командой. "Рома" проигрывала борьбу в центре поля, часто боязливо отбивалась. В Генте Фонсека менял опорника на центрального защитника и вингера на опорника. Но в итоге сыграли опыт, качество отдельных игроков атаки и два провала обороны соперника. А "Гент" вообще-то недоиграл и в атаке, слишком увлекаясь ударами с 17-22 метров в ущерб попыткам из пределов штрафной. Да и пробивая недостаточно остро. Недоиграл и его тренер Йесс Торуп, дважды заменивший лучшего игрока обоих матчей (второго уж точно) Безуса.