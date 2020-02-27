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Австрийцы выбивают АЗ, немецкие и английские Волки идут дальше. Что сегодня происходило в Лиге Европы
Многие фавориты, которые добились преимущества в счёте неделю назад, довели начатое до конца. Однако без неожиданностей не обошлось
- Отчёт о матче, в котором украинец Роман Безус стал автором ассиста на единственный гол бельгийцев, читайте здесь.
"Гент" - "Рома" 1:1 (общий счёт - 1:2)
Голы: Дэвид 25 - Клюйверт 29
- Отчёт о матче, в котором Португалия потеряла первый за вечер клуб в еврокубках, читайте здесь.
"Порту" - "Байер" 1:3 (общий счёт - 2:5)
Голы: Марега 65 - Аларио 13, Демирбай 50, Гаверц 58
Удалён (у "Порту"): Соареш 85 (удар локтём)
- Швейцарскому клубу, который на старте 2020 переживает неприятные времена (всего одна победа при трёх поражениях в чемпионате) не составило труда пройти кипрский барьер в первом раунде плей-офф. "Базель" не добился крупной победы, но контролировал ход ответного поединка.
"Базель" - АПОЭЛ 1:0 (общий счёт - 4:0)
Гол: Фрай 38 (пен.)
Нереализованный пенальти (у АПОЭЛ): Винсенти 74 (мимо)
- Барселонские "попугаи" быстро забили, однако интриги встрече это всё равно не добавило: "Вулвз" быстро отыгрался, а дальше веры в то, что "Эспаньол" отправит в ворота соперника пять мячей за 70 минут, не было никакой.
"Эспаньол" - "Вулверхэмптон" 3:2 (общий счёт - 3:6)
Голы: Кальери 16, Кальери 57 (пен.), Кальери 90+1 - Траоре 22, Догерти 80
- Главная сенсация вечера состоялась в Австрии: скромный ЛАСК смог оставить за бортом турнира АЗ. Героем встречи стал 21-летний Марко Рагуц, забивающий в третьем подряд матче Лиги Европы и тем самым вышел в лидеры бомбардирской гонки Лиги Европы.
ЛАСК - АЗ 2:0 (общий счёт - 3:1)
Голы: Рагуш 44 (пен.), Рагуш 50
Удалён (у ЛАСК): Визингер 88 (вторая жёлтая)
- "Волки" довели двухматчевое противостояние до логического завершения, одержав победу и во второй игре. Для "Мальме", в принципе, и выход в плей-офф уже был успехом.
"Мальмё" - "Вольфсбург" 0:3 (общий счёт - 1:5)
Голы: Брекало 42, Герхардт 66, Жоао Виктор 69