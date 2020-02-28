Курсы мазохизма на Эмирейтс. Арсенал – Олимпиакос 1:2

Кто бы мог подумать, что подопечные Артеты устроят себе ненужные пытки перед возвращением на локальную арену. Да еще и проиграют по итогам противостояния! Первый тайм не предвещал беды для хозяев. "Олимпиакос", словно по лекалам первого матча, ошивался у своей штрафной площадки, "Арсенал" же пытался создать давление. Пепе имел шанс забить со стандарта, но мяч прошел рядом с правой штангой Са. Ответом греков стал удар Камары – было очень близко к голу. Моменты "канониров" не приносили ничего, кроме криков Артеты у бровки – Микель то и дело норовил помочь своим подопечным, словно сам был готов выскочить на поле.

После перерыва на поле вышел совершенно другой "Арсенал", с амнезией. Сиссе воспользовался этим и открыл счет, а сумасшедший сейв Лено на 56-й минуте не позволил гостям удвоить счет. Не было видно, за счет чего "Арсенал" готов исправлять результат, зато прекрасно было слышно болельщиков гостей и их запал. Подопечные Артеты постепенно смогли насесть на владения греков, в основном перемещая мяч перед штрафной площадкой на второй трети поля. С выстрелом Пепе на 76-й минуте справился голкипер – добивание от Ляказетта головой прошло мимо ворот. К слову, удар Николя стал первым для "Арсенала" в створ ворот оппонента.

С каждой секундой безысходность для хозяев достигала предела: Озилу пришлось вспоминать молодость и самостоятельно идти в дриблинг, но попытка увенчалась провалом. Интересен тот факт, что греки не просто отсиживались в обороне, а и раскручивались, словно пружина, нервируя и без того неспокойных фанатов англичан.

Olympiacos shock Arsenal in London ????



???? Pape Abou Cissé ⚽️#UEL pic.twitter.com/TYncy7CF8x — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 27, 2020

Ставки значительно повысились с началом дополнительного времени. Те болельщики на "Эмирейтс", которые еще не покинули стадион (такие были), стоя и аплодисментами проводили на скамейку Мустафи, который дернул заднюю поверхность бедра – его вынужденная замена на Сократиса буквально является квинтэссенцией ненужного дополнительного времени для "Арсенала".

Вторая 15-минутка началась с объятий Ляказетта и Обамеянга – Пьер-Эмерик проводил Александра на скамейку, ведь Артета имел право воспользоваться четвертой заменой в рамках дополнительного времени. "Олимпиакос" мог забить после острого удара в перекладину метров с 30, приложился Масурас. Естественно, у футболистов "Арсенала" заканчивались батарейки – грекам удавалось организовывать не самые мобильные, но выходы 3 в 3. Тем не менее, Обамеянг сумел сделать то, что нужно было сделать еще за полчаса до этого – удар ножницами от Пьера-Эмерика пришелся на девятку ворот Са.

Правда, за минуту до конца экстра-тайма, Эль-Араби отправил "канониров" в нокаут, вовремя сориентировавшись у ворот Лено. Габонец мог стать героем встречи в ответной атаке, но не использовал стопроцентный момент, промахнувшись с 4 метров. Это первое поражение Артеты в 2020 году – причем, абсолютно заслуженное. Работы у Микеля еще очень много.

Our Europa League campaign ends with defeat to Olympiacos.



???? #UEL — Arsenal (@Arsenal) February 27, 2020

Лига Европы, 2-й матч 1/16 турнира

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

"Арсенал" – "Олимпиакос" 1:2

Голы: Обамеянг (113) – Сиссе (53), Эль-Араби (119)

"Арсенал": Б. Лено – Бельерин (Уиллок, 84), Мустафи (Сократис, 103), Луиз, Сака – Себальос (Торрейра, 72), Джака, Пепе, Озил, Обамеянг – Ляказетт (Мартинелли, 105)

"Олимпиакос": Са – Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас (Ловера, 114) – Бухалакис, Камара, Гильерме (Пападопулос, 117) – Ранджелович (Масурас, 77), Вальбуэна (Гашпар, 86), Эль-Араби

Предупреждения: Ба (20), Камара (58)