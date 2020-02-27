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Основной форвард МЮ не сыграет против Брюгге из-за травмы

Лига Европы
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Сроки восстановления остаются неизвестными

Основной форвард МЮ не сыграет против Брюгге из-за травмы
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" теряет очередного бойца. На этот раз в лазарет отправился Антони Марсьяль.

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Француз не попал в заявку на игру против "Брюгге", уступив место Одиону Игало. О причине такого решения высказался Оле Гуннар Сульшер.

"У Марсьяля мышечная травма. Он еще в среду жаловался на дискомфорт. Надеюсь, что с ним ничего серьезного. Не знаю, когда он сможет вернуться", - приводит слова наставника Sky Sports.

В текущем сезоне на счету форварда 14 голов в 29-ти матчах.

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В статье: Брюгге Антони Марсьяаль Манчестер Юнайтед
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