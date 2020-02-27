Основной форвард МЮ не сыграет против Брюгге из-за травмы

"Манчестер Юнайтед" теряет очередного бойца. На этот раз в лазарет отправился Антони Марсьяль.

Француз не попал в заявку на игру против "Брюгге", уступив место Одиону Игало. О причине такого решения высказался Оле Гуннар Сульшер.

"У Марсьяля мышечная травма. Он еще в среду жаловался на дискомфорт. Надеюсь, что с ним ничего серьезного. Не знаю, когда он сможет вернуться", - приводит слова наставника Sky Sports.

В текущем сезоне на счету форварда 14 голов в 29-ти матчах.