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Основной форвард МЮ не сыграет против Брюгге из-за травмы
Сроки восстановления остаются неизвестными
"Манчестер Юнайтед" теряет очередного бойца. На этот раз в лазарет отправился Антони Марсьяль.
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Француз не попал в заявку на игру против "Брюгге", уступив место Одиону Игало. О причине такого решения высказался Оле Гуннар Сульшер.
"У Марсьяля мышечная травма. Он еще в среду жаловался на дискомфорт. Надеюсь, что с ним ничего серьезного. Не знаю, когда он сможет вернуться", - приводит слова наставника Sky Sports.
В текущем сезоне на счету форварда 14 голов в 29-ти матчах.
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