Спортинг не хотел побеждать - Башакшехир проходит в 1/8 финала ЛЕ

Неделю назад стамбульцы выглядели абсолютно беспомощно в Португалии, законно уступив в два мяча. С той игрой казалось, что у турков никаких шансов на проход дальше. Однако уже к перерыву сегодня "Истанбул ББ" отыграл разницу и уже сам в режиме реального времени выходил в 1/8 финала.

Впрочем, после перерыва "Спортинг" собрался и забил очень важный гол. В конце игра напоминала какой-то бардак: у "Башакшехира" разрывы между линиями были колоссальными, но "Спортинг" почему-то ни один из явных моментов решил не использовать, пропустив в компенсированное время гол, который перевёл игру в овертайм. Апогеем стал пенальти в конце дополнительных тридцати минут: Виетто даже не пытался сыграть в мяч, срубив в своей штрафной соперника. Ну, и Вища очень уверенно реализовал "точку".

Хотелось сказать, что это проблемы "Спортинга": не довести преимущество 3:0, которое у него было к 51 минуте первого матча. Однако, из показанного "львами" сегодня, команда наиграла на чистый вылет, не показав ни одного грамма желания остаться в турнире.