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И голевая Безуса не помогла. Гент - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
Римляне ждут соперника в 1/8
Вашему вниманию видеообзор матча между бельгийским "Гентом" и итальянской "Ромой".
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Команда Фонсека одержала минимальную победу в первом поединке, а потому гол на выезде сегодня давал им огромные шансы на проход. И именно точный удар Клюйверта решил исход поединка. Сын легендарного голландца ответил на гол Дэвид. Отметим, что голевую передачу на него отдал Роман Безус.
"Гент" - "Рома" 1:1
Голы: Дэвид (25) - Клюйверт (29)
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