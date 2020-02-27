И голевая Безуса не помогла. Гент - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча между бельгийским "Гентом" и итальянской "Ромой".

Читайте также Безус отдал ассист в матче с Ромой

Команда Фонсека одержала минимальную победу в первом поединке, а потому гол на выезде сегодня давал им огромные шансы на проход. И именно точный удар Клюйверта решил исход поединка. Сын легендарного голландца ответил на гол Дэвид. Отметим, что голевую передачу на него отдал Роман Безус.

"Гент" - "Рома" 1:1

Голы: Дэвид (25) - Клюйверт (29)