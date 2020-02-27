Аякс - Хетафе 2:1. Безумство хитрых

Градус матча на первых минутах зашкаливал. Хозяева желали как можно быстрее забить, но и гости удивили тем, что стартовое владение провели на чужой половине поля. В результате, одна из первых атак увенчалась успехом. Вбрасывание аута на левом фланге атаки "Хетафе" закончилось забросом на удачу в центр вратарской, где Хайме Мата вынудил защитника допустить ошибку и прошил Андре Онану ударом с близкого расстояния.

Правда не прошло и десяти минут как счет сравнялся, Дони Ван де Бек получил мяч на линии штрафной, пробросил его к лицевой и оттуда выложил точно на дальнюю штагу, где караулил Данило Перейра. В следующем эпизоде бразильский форвард и голкипер "Хетафе" получили по "горчичнику", так как первый хотел побыстрее ввести мяч в игру с центра, а второй предмет раздора все никак не хотел возвращать.

Вскоре обоюдные желтые карточки получили и наставники команд. Пеп Бордалас слишком экспрессивно спорил с арбитром по мотивам одного из многочисленных столкновений игроков, а Тен Хаг не стал мириться с ролью примы у оппонента и принялся демонстративно его копировать. Результатом театрального выступления со стороны тренеров оказались желтые карточки. До перерыва еще три игрока получили по "горчичнику", все они из гостевой команды.

Удивительно, но большее число по-настоящему голевых моментов создать в первом тайме удалось именно "Хетафе". В течение двух минут в концовке 45-минутки сперва Мата затылком угодил в перекладину после подачи углового, а затем Дейверсон с близкого расстояния попал в штангу. Онана спасти свою команду уже был не в силах в обоих случаях, так что можно говорить, что фарт оказался на стороне амстердамцев. Сами же "аяксиды" после гола забыли о том как выглядит вратарь соперника, разве что замечая его во время ввода Сорией мяча от ворот.

Во втором тайме характер игры не поменялся - подавляющее преимущество хозяев по части владения мячом, но более острые моменты именно в активе "Хатефе". Испанцы дважды забили, правда оба раза арбитр отменял взятия ворот из-за офсайдов. Также Неманья Максимович попал в штангу после выхода на свидание с вратарем. Забить гостям не удалось, но им и не нужно было этого. А вот что было необходимо, так это регулярно тянуть время всевозможными средствами. В ходе последней пятнадцатиминутки наглость гостей в этом направлении достигла своего пика, не было и минуты, чтобы кто-либо из подопечных Бордаласа не оказывался на газоне. Это бесило футблистов "Аякса", напрочь сбивая их атакующий ритм.

По сути хозяевам повезло забить второй мяч еще до начала вакханалии с массовыми падениями и затяжками времени со стороны гостей. Сделал это Оливейра, срезавший мяч в угол своих ворот после подачи Эйтинга. Правда больше никакой опасности у ворот Сории не было и матч был спокойно доведен гостями до успешного конца вдали от собственной штрафной.

Нидерланды. Амстердам. Стадион Амстердам Арена

"Аякс" - "Хетафе" 2:1 (1:1)

Голы: Данило 10, Матиас Оливера 63 (авт.) - Хайме Мата 5

"Аякс": Андре Онана, Душан Тадич, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Перр Схюрс, Сержиньо Дест, Райан Гравенберх (Клаас-Ян Хунтелаар 74), Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Данило (Квинси Промес 46), Райан Бабель

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Хайме Мата (Давид Тимор 90+1), Аллан-Ромео Ньом, Дейверсон Брум (Хорхе Молина 70), Марк Кукурелла Сасета (Роберт Кенеди 90+4), Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович

Предупреждения: Данило 11, Тен Хаг (гл. тр. 17), Дейли Блинд 66, Лисандро Мартинес 76, Карел Эйтинг 90+4, Клаас-Ян Хунтелаар (90+8) - Давид Сория 11, Бордалас (гл. тр. 17), Мауро Арамбарри 28, Аллан-Ромео Ньом 40, Хайме Мата 45+2