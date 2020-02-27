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Шахтер пропустил в 25-м еврокубковом матче подряд

Лига Европы
(1 голосов)

Последний раз на ноль в Европе Шахтер сыграл в феврале 2017 года

Шахтер пропустил в 25-м еврокубковом матче подряд
Новина українською

Донецкий "Шахтер" играет в Португалии свой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

После первого тайма счет 2:1 в пользу хозяв.

Таким образом, "горняки" пропускают в 25-м еврокубковом матче подряд.

Последний раз "на ноль" в Европе "Шахтер" сыграл 16 февраля 2017 года. Тогда на выезде "горняки" со счетом 1:0 обыграли "Сельту".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Paul Dano
28.02.2020 в 00:17
А эти всё считают, сколько голов "Шахтёр" пропустил. Тоже развлечение...
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Зритель (Харьков)
28.02.2020 в 00:02
Сколько там у Акинфеева было? Пора догонять!
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support (Kyiv)
27.02.2020 в 23:08
Ну почему не отпустили этого далбаеба в арсенал ?
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dex ter (Харків)
27.02.2020 в 23:02
Отлично! Так держать!
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