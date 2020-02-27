Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер пропустил в 25-м еврокубковом матче подряд
Последний раз на ноль в Европе Шахтер сыграл в феврале 2017 года
Донецкий "Шахтер" играет в Португалии свой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".
После первого тайма счет 2:1 в пользу хозяв.
Таким образом, "горняки" пропускают в 25-м еврокубковом матче подряд.
Последний раз "на ноль" в Европе "Шахтер" сыграл 16 февраля 2017 года. Тогда на выезде "горняки" со счетом 1:0 обыграли "Сельту".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Paul Dano
28.02.2020 в 00:17
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
28.02.2020 в 00:02
Ответить
0
0
support (Kyiv)
27.02.2020 в 23:08
Ответить
0
0
dex ter (Харків)
27.02.2020 в 23:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...