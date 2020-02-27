Лига Европы. Манчестер Юнайтед издевается над Брюгге

Ключевой и решающий момент во встрече произошел на 22-й минуте, когда Дели совершил глупую ошибку, словно вратарь сыграв рукой в своей штрафной площади. Арбитр еще посмотрел видеоповтор, видимо сам себе не верил, и оставил гостей в меньшинстве. Фернандеш реализовал пенальти и вывел "МЮ" вперед.

Хозяева продолжали атаковать и расшатывать оборону соперника, а потом неожиданно взрывались. После одного из таких выпадов Игало забил второй мяч, прошел заброс на Мату, а Хуан прострелил в центр, где форвард сделал счет 2:0. Все поняла бельгийская команда и посыпалась. Затем Мактиминей расстрелял ворота после паса Фреда.

На перерыв "Брюгге" уходил, опустив головы. Во втором тайме несколько попыток забить хоть гол престижа у гостей было, но все расставил по местам Фред. Случился провал в обороне соперника, Лингард увидел свободного бразильца в центре штрафной (!) и Фред пробил уже в пустые ворота.

В компенсированное время Фред установил окончательный счет встречи. Из-за пределов штрафной у него получился красивый удар, будто вишенка на торте. Во многом жаль "Брюгге", одна примитивная ошибка и гости оказались не готовы к такому развитию событий. Наверное, хорошо, что не вышел на игру Эдуард Соболь.

А подопечные Сульшера добывают вторую подряд победу с крупным счетом и продлевают серию без поражений до семи поединков (5 побед и 2 ничьи). Но главное, радует игра манкунианцев, как тонкий намек на выход из кризиса.

Лиге Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Харлем)

Ман Юнайтед - Брюгге 5:0

Голы: Фернандеш 25 (пен.), Игало 35, МакТоминай 41, Фред 82, Фред 90+3

Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 3. Байи, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш (Лингард 65), 21. Джеймс (Чонг 46), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Гринвуд 72), 8. Мата, 17. Фред, 25. Игало.

Брюгге: 88. Миньоле, 5. Коссуну, 17. Дели, 18. Рикка, 44. Мехеле, 77. Мата (Митрович 62), 95. Де Куйпер, 20. Ванакен, 26. Ритс, 14. Окереке, 35. Тау (Диатта 61).

Удаления: Дели 23