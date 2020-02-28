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Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня состоится жеребьёвка
"Шахтер" и остальные ждут жребия
Завершились практически все матчи 1/16 Лиги Европы. В следующий этап прошло уже 15 команд (отметим, что завтра будет определен победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт").
Итак, в 1/8 Лиги Европы прошли:
- "Шахтер"
- "Вулверхэмптон"
- "Истанбул ББ"
- "Байер"
- "Базель"
- "ЛАСК"
- "Рома"
- "Рейджерс"
- "Вольфсбург"
- "Копенгаген"
- "МЮ"
- "Интер"
- "Севилья"
- "Хетафе"
- "Олимпиакос"
Жеребьевка матчей 1/8 состоится уже сегодня, 28-го февраля. Начало процедуры в 14:00. Посмотреть жеребьевку можно будет на телеканале "Футбол 1". За онлайном вы сможете следить на UA-Футбол.
Отметим, что никаких ограничений во время жребия не будет - клубы не будут делиться по принципу сеяные/несеяные, а представители одной страны смогут сыграть в очном противостоянии. Первые матчи пройдут 12-го марта, ответные - 19-го.