Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня состоится жеребьёвка

Завершились практически все матчи 1/16 Лиги Европы. В следующий этап прошло уже 15 команд (отметим, что завтра будет определен победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт").

Итак, в 1/8 Лиги Европы прошли:

"Шахтер"

"Вулверхэмптон"

"Истанбул ББ"

"Байер"

"Базель"

"ЛАСК"

"Рома"

"Рейджерс"

"Вольфсбург"

"Копенгаген"

"МЮ"

"Интер"

"Севилья"

"Хетафе"

"Олимпиакос"

Жеребьевка матчей 1/8 состоится уже сегодня, 28-го февраля. Начало процедуры в 14:00. Посмотреть жеребьевку можно будет на телеканале "Футбол 1". За онлайном вы сможете следить на UA-Футбол.

Отметим, что никаких ограничений во время жребия не будет - клубы не будут делиться по принципу сеяные/несеяные, а представители одной страны смогут сыграть в очном противостоянии. Первые матчи пройдут 12-го марта, ответные - 19-го.