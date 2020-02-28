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Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня состоится жеребьёвка

Лига Европы
(2 голосов)

"Шахтер" и остальные ждут жребия

Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня состоится жеребьёвка
UA-Футбол
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Завершились практически все матчи 1/16 Лиги Европы. В следующий этап прошло уже 15 команд (отметим, что завтра будет определен победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт").

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Итак, в 1/8 Лиги Европы прошли:

  • "Шахтер"
  • "Вулверхэмптон"
  • "Истанбул ББ"
  • "Байер"
  • "Базель"
  • "ЛАСК"
  • "Рома"
  • "Рейджерс"
  • "Вольфсбург"
  • "Копенгаген"
  • "МЮ"
  • "Интер"
  • "Севилья"
  • "Хетафе"
  • "Олимпиакос"

Жеребьевка матчей 1/8 состоится уже сегодня, 28-го февраля. Начало процедуры в 14:00. Посмотреть жеребьевку можно будет на телеканале "Футбол 1". За онлайном вы сможете следить на UA-Футбол.

Отметим, что никаких ограничений во время жребия не будет - клубы не будут делиться по принципу сеяные/несеяные, а представители одной страны смогут сыграть в очном противостоянии. Первые матчи пройдут 12-го марта, ответные - 19-го.

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В статье: Копенгаген Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго) Базель Вулверхэмптон Вольфганг Штарк Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Севилья "Хетафе" Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Истанбул ББ (Стамбул) ЛАСК
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(2 голосов)
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Комментарии (14)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
28.02.2020 в 01:53
Греки, или убийцы сов. Одно из двух.
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0
0
Szalony Chomik (Донецьк)
28.02.2020 в 01:40
Нужно отметить, что Шахтер всего второй раз за восемь лет прошел первого соперника в феврале. До этого было по 3 вылета в 1/16 ЛЕ и 1/8 ЛЧ. А в сезон того единственного февральского прохода дошли до полуфинала.
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0
0
Djibouti (Djibouti)
28.02.2020 в 01:16
Ласк или Рейнджерс
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0
0
ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 01:18
Истанбул Бб могут вытащить как соседей.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 01:02
Скажу банальную фразу - на этой стадии легких соперников нет. Все они уже выбили более слабых в плей - офф.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 01:08
Ну не скажи. Сравнивать тот же Копенгаген и Интер по уровню - это далеко не то же самое.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 01:11
По уровню - да, согласен. Но характер и желание бороться есть у всех.
0
0
ALEXEY5555 (Черкаси)
28.02.2020 в 00:53
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОВРЕМЕНИТЬ С КОМАНДАМИ ИЗ СТРАН БОЛЬШОЙ ПЯТЁРКИ
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+4
0
avatar
Maxam (Чернівці)
28.02.2020 в 00:46
Капец как хочется в соперники Рому!
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+1
-2
Геродот (Винница)
28.02.2020 в 00:45
Не хотелось бы МЮ, Интер и Севилью. С остальными можно играть. Самое интересное, если попадется Рома. Тогда Фонсеке придется играть против своей вчерашней команды.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 00:58
Хетафе и Вулверхемптон тоже не хотелось бы.
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+2
0
Lion Killer (Львів)
28.02.2020 в 00:42
Тут всі мають ШД боятися, після кількох офіційних матчів гірняки ще додадуть. Так що не скажу нехай щастить з жеребм, просто хто випаде, того треба буде обігрувати і крапка. Цікаво було б побачити Інтер, Мю, Рому або Вулверхемптон.
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:40
Хотелось бы Копенгаген...
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0
0
ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 01:07
Самое оптимальное + Ласк и Истанбул ББ
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+1
0

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