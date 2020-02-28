Пятов: В перерыве Каштру покричал, я никогда его таким злым не видел

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (3:3).

"Тяжелый матч, плохо начали. Первый тайм - отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается игрокам полевым. Я где-то неудачно начал, не очень уверенно. Но у нас есть характер, мы это доказывали ранее, доказали и сейчас. Каштру в перерыве покричал, я его никогда таким злым не видел.

Разбудил нас где-то. Такой отвратительной игры, какая была у нас была в первом тайме, я давно не помню. Однако во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, один раз вышли нормально в атаку.

Будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд", - сказал Пятов в эфире Футбол 1.