  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Пятов: В перерыве Каштру покричал, я никогда его таким злым не видел
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: В перерыве Каштру покричал, я никогда его таким злым не видел

Лига Европы
(3 голосов)

Послематчевый комментарий кипера горняков

Пятов: В перерыве Каштру покричал, я никогда его таким злым не видел
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (3:3).

"Тяжелый матч, плохо начали. Первый тайм - отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается игрокам полевым. Я где-то неудачно начал, не очень уверенно. Но у нас есть характер, мы это доказывали ранее, доказали и сейчас. Каштру в перерыве покричал, я его никогда таким злым не видел.

Разбудил нас где-то. Такой отвратительной игры, какая была у нас была в первом тайме, я давно не помню. Однако во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, один раз вышли нормально в атаку.

Будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд", - сказал Пятов в эфире Футбол 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
myakovs (одесса)
28.02.2020 в 01:28
пятову капеца все три гола берущиеся но пора отдать перчатки да и в сборную не
Ответить
0
0
ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 01:10
Это всё фигня , вот Сир Алекс Фергюсон мог и по физиономии заехать
Ответить
+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
28.02.2020 в 01:03
Хотелось бы услышать ещё Матвиенко и дословный перевод того, что он сегодня узнал нового о себе
Ответить
+2
0
Геродот (Винница)
28.02.2020 в 00:52
Скажи спасибо, что покричал только, а не повыдергивал ноги вам за первый тайм. Ты как капитан должен был первый команду успокоить, а тут сам начал мандражировать.
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:43
То что этот тренер может при необходимости вставить пистона - это хорошо. А то слишком уж он интеллигентным выглядит
Ответить
+4
0
alex.belogubko (одесса)
28.02.2020 в 00:41
ШД вам повезло что не играли КОНО и Коваленко это игроки только для дворового УПЛ особенно КОНО нельзя их выпускать в ЛЕ
Ответить
+1
-1
ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 01:00
хе.р.ню не пиши , Витя забил в прошлой игре и был очень не плох , тем самым внеся свою лепту в общий счёт
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...