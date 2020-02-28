Тренер Бенфики Лаже: Мы позволили Шахтеру играть лучше нас. Нужно было лучше контролировать игру

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже на послематчевой пресс-конференции подвел итог ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" (3:3).

- Прокомментируйте, пожалуйста, игру...

- Наша цель была выиграть, я думаю, что мы хорошо играли до счета 3:1, как и планировали, но потом должны были больше контролировать игру. Мы забили много голов, имели шансы, особенно в первом тайме. Но во втором тайме, несмотря на сильное нападение, ошибались в защите. После 3:1 мы не смогли собраться, чувствую, мы немного расслабились и пропустили еще один гол.

Дали "Шахтеру" шанс на ничью и вылетели из турнира. Мы стремились добиться хорошего результата, но не смогли. Мы не смогли достаточно давить, после счета 3:2 не смогли контролировать игру, спешили и не смогли получить результат. "Шахтер" чувствовал себя комфортно. Мы могли достичь большего и тогда были бы счастливее. Но этого не произошло.



- Что скажете об игре "Бенфики"?

- В первом тайме играли хорошо, у нас были амбиции. Но в итоге есть, что есть.



- В последних матчах пропустили 14 голов. Чем можете это объяснить?

- У нас были определенные шансы сегодня, но я признаю, что есть проблемы. К сожалению, они проявляются. Мы забивали голы, могли получить другой результат, но этого не произошло. Есть определенные моменты и нам нужно работать над проблемами. Это должно стать нашей идеей. Последние матчи должны проанализировать, должны решать проблемы. Мы не знаем, что будет дальше, но должны работать, совершенствоваться.



- Какие последствия будут после вылета из турнира?

- У нас теперь будет больше времени между играми, будем работать над концентрацией.



- Все четыре португальцы команды не прошли дальше. Каково ваше мнение?

- Я понимаю, что мы должны искать причины этому, но про себя скажу, что должны были больше контролировать игру. А мы позволили сопернику играть лучше нас. Надо это проанализировать.