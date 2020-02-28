Большое умение провалиться. Как Арсенал вылетел из Лиги Европы от Олимпиакоса. ВИДЕО

Лондонский "Арсенал" в Греции обеспечил себе преимущество над "Олимпиакосом", добыв минимальную победу. Казалось, у команды Микеля Артеты не будет проблем с выходом в следующий раунд, тем более, что в Лондоне рассматривали Лигу Европы как возможность попасть в Лигу Чемпионов. Однако канониры умудрились вылететь из турнира. В начале второго тайма они пропустили от Сиссе, до завершения основного времени отыграться не смогли. В овертайме Обамейянг забил гол-красавец, который выводил уже "Арсенал" в 1/8 финала. Однако лондонцы не дотерпели минуту до финального свистка - на 120-й Эль Араби принес пирейцам победу. Вашему вниманию видео обзор матча "Арсенал" - "Олимпиакос".

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

"Арсенал" (Лондон) - "Олимпиакос" (Пирей) 1:2

Первый матч - 1:0

Голы: Обамейянг 113 - Сиссе 53, Эль Араби 120