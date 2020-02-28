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Защитник Бенфики призвал перевести взгляд с ЛЕ на чемпионат и Кубок Португалии
Вспоминает 3 гола
Алекс Гримальдо, защитник португальской "Бенфики", прокомментировал Mais Futebol ничью в Лиссабоне с "Шахтером" (3:3).
Игрок утверждает, что вылет из ЛЕ не повлияет на команду.
Мы показали хорошую игру. Это трудно, но мы должны думать о чемпионате и финал Кубка. Думаю, мы хорошо начали матч, контролировали игру. Сложно принять ничью, забив три гола.
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Игра в защите - командная работа. Мы должны атаковать и обороняться вместе.
Мы меньше всех пропускаем в чемпионате, нужно продолжать в том же духе.
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