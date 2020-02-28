Каштру: Обе команды могли забивать больше

Главный тренер "Шахтера" после ничьей 3:3 в матче 1/16 Лиги Европы в Лиссабоне против "Бенфики" ответил на вопрос, нравится ли тренеру такой футбол с большим количеством голов.

Когда встретились с соперником в первой игре, говорили, что это будут две атакующие команды. Мы это видели в поле: две атакующие команды, которые обожают ворота соперника и ненавидят обороняться у своих.

Когда так происходит, то видим то, что сегодня - 3:3. Можно было забивать больше - как с одной стороны, так и с другой. Это доказывает, что обе команды хотели пройти дальше. Когда в Португалии говорили о кризисе в "Бенфике", я всегда констатировал, что кризиса там нет, а в данном случае просто Шахтер был лучше.

Характер своих игроков Каштру считает залогом успеха.