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Каштру: Обе команды могли забивать больше
А кризиса в "Бенфике" нет - просто "Шахтер" лучше
Главный тренер "Шахтера" после ничьей 3:3 в матче 1/16 Лиги Европы в Лиссабоне против "Бенфики" ответил на вопрос, нравится ли тренеру такой футбол с большим количеством голов.
Когда встретились с соперником в первой игре, говорили, что это будут две атакующие команды.
Мы это видели в поле: две атакующие команды, которые обожают ворота соперника и ненавидят обороняться у своих.
Когда так происходит, то видим то, что сегодня - 3:3. Можно было забивать больше - как с одной стороны, так и с другой. Это доказывает, что обе команды хотели пройти дальше.
Когда в Португалии говорили о кризисе в "Бенфике", я всегда констатировал, что кризиса там нет, а в данном случае просто Шахтер был лучше.
Характер своих игроков Каштру считает залогом успеха.
Характер всегда просматривается в действиях и сложных моментах. Сегодня мы пережили очень, очень сложный момент в нашем сезоне.
Игроки сумели ответить на него очень хорошо во втором тайме, исправить все то, что сделали в первом.
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