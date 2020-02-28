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Каштру: Обе команды могли забивать больше

Лига Европы
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А кризиса в "Бенфике" нет - просто "Шахтер" лучше

Каштру: Обе команды могли забивать больше
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" после ничьей 3:3 в матче 1/16 Лиги Европы в Лиссабоне против "Бенфики" ответил на вопрос, нравится ли тренеру такой футбол с большим количеством голов.

Когда встретились с соперником в первой игре, говорили, что это будут две атакующие команды.

Мы это видели в поле: две атакующие команды, которые обожают ворота соперника и ненавидят обороняться у своих.

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Когда так происходит, то видим то, что сегодня - 3:3. Можно было забивать больше - как с одной стороны, так и с другой. Это доказывает, что обе команды хотели пройти дальше.

Когда в Португалии говорили о кризисе в "Бенфике", я всегда констатировал, что кризиса там нет, а в данном случае просто Шахтер был лучше.

Характер своих игроков Каштру считает залогом успеха.

Характер всегда просматривается в действиях и сложных моментах. Сегодня мы пережили очень, очень сложный момент в нашем сезоне.

Игроки сумели ответить на него очень хорошо во втором тайме, исправить все то, что сделали в первом.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Шлях до Гданська

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