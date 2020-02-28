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Форвард Бенфики о матче с Шахтером: Не такого дебюта я ожидал

Лига Европы
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Говорит о "горьком привкусе"

Форвард Бенфики о матче с Шахтером: Не такого дебюта я ожидал
Новина українською

Нападающий Диего Соуза недавно вернулся в Португалию после выступлений в китайском "Шэньчжэне" и в матче 1/16 Лиги Европы против "Шахтера" (3:3) дебютировал в составе "Бенфики".

Это, конечно, не тот дебют, на который я рассчитывал. Хотя это была хорошая игра для команды. Мы покинули соревнования, хотя в поединке были фаворитами. Это поражение имеет горький привкус.

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Нападающий бразильского происхождения, который с 2019 года начал выступать за сборную Португалии, замечает, что "Бенфика" является хорошей командой.

Но нам не повезло. Это была замечательная игра между двумя командами из Лиги чемпионов, которая в итоге решилась именно таким образом. Мы были впереди в счете, но футбол такой. Будем продолжать борьбу в тех соревнованиях, которые нас ждут впереди.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Диего Соуза
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Источник:
A Bola

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