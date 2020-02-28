Форвард Бенфики о матче с Шахтером: Не такого дебюта я ожидал

Нападающий Диего Соуза недавно вернулся в Португалию после выступлений в китайском "Шэньчжэне" и в матче 1/16 Лиги Европы против "Шахтера" (3:3) дебютировал в составе "Бенфики".

Это, конечно, не тот дебют, на который я рассчитывал. Хотя это была хорошая игра для команды. Мы покинули соревнования, хотя в поединке были фаворитами. Это поражение имеет горький привкус.

Нападающий бразильского происхождения, который с 2019 года начал выступать за сборную Португалии, замечает, что "Бенфика" является хорошей командой.