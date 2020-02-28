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Каштру ответил на вопрос о своей злости в перерыве матча с Бенфикой

Лига Европы
(2 голосов)

Хотел, чтобы его услышали игроки

Каштру ответил на вопрос о своей злости в перерыве матча с Бенфикой
Новина українською

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру в интервью после игры с "Бенфикой" (3:3) и выхода в 1/8 Лиги Европы ответил на вопрос о разборе, который устроил игрокам в перерыве матча.

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Все нормально. Моя совесть абсолютно чиста. Я - очень эмоциональный человек, мне не нравилось то, что я вижу.

Шахтера не было в первом тайме, я не мог смотреть на то, что происходило.

В перерыве скорректировали все, что надо было. Игроки меня услышали и хорошо провели вторую половину. Я очень доволен вторым таймом и очень разочарован первым.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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(2 голосов)
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Источник:
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 09:41
Там морды надо было бить... некоторым лопатой!!! Пяткин провёл ,наверное, худший первый тайм за 10 лет. Да и остальные "феерили"...
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.02.2020 в 09:22
Волшебная ...здюлина никогда не помешает. Но посерьёзнее команда накидает кротам кучу голов. Но пока молодцы
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ramon4ik (Киев)
28.02.2020 в 09:39
По серьёзней это Мальмё или Лугано?
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 08:59
Дошло видать не сразу , если второй тайм начался сразу с очередного привоза.
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satellite (Харьков)
28.02.2020 в 08:52
Тренер,работай над защитой!!!
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