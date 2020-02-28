Каштру ответил на вопрос о своей злости в перерыве матча с Бенфикой

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру в интервью после игры с "Бенфикой" (3:3) и выхода в 1/8 Лиги Европы ответил на вопрос о разборе, который устроил игрокам в перерыве матча.

Все нормально. Моя совесть абсолютно чиста. Я - очень эмоциональный человек, мне не нравилось то, что я вижу.

Шахтера не было в первом тайме, я не мог смотреть на то, что происходило.

В перерыве скорректировали все, что надо было. Игроки меня услышали и хорошо провели вторую половину. Я очень доволен вторым таймом и очень разочарован первым.