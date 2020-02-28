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Каштру ответил на вопрос о своей злости в перерыве матча с Бенфикой
Хотел, чтобы его услышали игроки
Коуч "Шахтера" Луиш Каштру в интервью после игры с "Бенфикой" (3:3) и выхода в 1/8 Лиги Европы ответил на вопрос о разборе, который устроил игрокам в перерыве матча.
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Все нормально. Моя совесть абсолютно чиста. Я - очень эмоциональный человек, мне не нравилось то, что я вижу.
Шахтера не было в первом тайме, я не мог смотреть на то, что происходило.
В перерыве скорректировали все, что надо было. Игроки меня услышали и хорошо провели вторую половину. Я очень доволен вторым таймом и очень разочарован первым.
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Источник:Шлях до Гданська
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 09:41
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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ramon4ik (Киев)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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satellite (Харьков)
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