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Сульшер – про первый мяч Фреда за 1,5 года: Я не был уверен, что доживу до следующего его гола

Лига Европы
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Норвежский юмор

Сульшер – про первый мяч Фреда за 1,5 года: Я не был уверен, что доживу до следующего его гола
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подшутил над экс-полузащитником "Шахтера", а сейчас хавбеком "МЮ" – бразильцем Фредом. Футболист отметился дублем в ворота "Брюгге" (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Цитирует Оле ESPN.

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"Я очень рад за всех, сегодня многие игроки прибавили и забили. Но Фред... Я вообще не был уверен, что доживу до следующего его гола. Он так много раз пытался забить. Один гол правой, другой левой. Мы постоянно шутили об этом, и все-таки он забил. Я очень рад за него".

"Временами мы играли в хороший футбол – отличный темп, классные голы. Игало? Он может действовать и спиной к воротам, хоть и играет на острие. Одион может придержать мяч, этого нам не хватало. Если бы не он, пришлось бы выходить Гринвуду, но тогда Мейсон был бы уставшим в воскресенье. При подписании Одиона мы это понимали. "МЮ" пропустил всего 1 гол в 7 матчах – и это важно. Игроки действовали уверенно".

26-летний бразилец отличился впервые за 18 месяцев. В последний раз он забивал за "красных дьяволов" в сентябре 2018 года в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном" (1:1).

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В статье: Лига Европы Брюгге Оле Гуннар Сульшер Фред Одион Игало Манчестер Юнайтед
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